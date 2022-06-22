前立法院長王金平擔任主祭官。（圖／陳冠宇攝）

先嗇宮董事長李乾龍擔任主祭官。（圖／陳冠宇攝）

曾銘宗（左起）、李乾龍、江啟臣與郝龍斌等人共襄盛舉。（圖／陳冠宇攝）

2022（壬寅年）兩岸共祭人文始祖伏羲典禮今日於新北三重先嗇宮舉行。（圖／陳冠宇攝）

2022（壬寅年）兩岸共祭人文始祖伏羲典禮今日於新北三重先嗇宮舉行。（圖／陳冠宇攝）

「2022（壬寅年）兩岸共祭人文始祖伏羲典禮」已邁入第九年，去年因受到疫情影響而改以線上辦理，今年再度至新北市三重區先嗇宮舉行，並與甘肅天水祭祖現場同步連線、交流。受邀擔任主祭官的前立法院長王金平、前中國國民黨秘書長李乾龍今（22）日共襄盛舉。王金平說，兩岸都是中華民族、伏羲的子孫，兩岸共同緬懷、敬拜伏羲是人之常倫，希望兩岸情勢由緊張轉為和緩，從和緩轉為和氣。

身為先嗇宮董事長的李乾龍表示，先嗇宮是第五年主理此項典禮，伏羲是中華各民族共同敬仰的人文始祖，今年再度到先嗇宮舉辦大典，邀請友宮的的信眾一同來為伏羲聖帝賀壽；而伏羲始作八卦、肇啟文明，充滿了創造精神、奉獻精神與和合精神正是目前台灣社會需要的。

台灣中華伏羲協會理事長張馥堂指出，協會常與甘肅天水交流，兩岸共祭伏羲已在台辦理多年，協會持續在台發揚伏羲文化，希望能有更多民眾關注。他認為守護伏羲信仰是所有中華民族的責任。

祭典現場還有許多其他參與的貴賓，包括前中國國民黨主席江啟臣、前副主席郝龍斌、立法委員曾銘宗及前彰化縣縣長卓伯源等，皆表示兩岸共祭伏羲，讓台灣與大陸有更深厚的文化交流，帶來更多和諧的意涵，同時也為兩岸祈福和平以及平安順心。

雖然因疫情關係，兩岸暫時無法會面交流，但兩岸依舊舉行跨海同步祭祀儀式，表達對人文始祖伏羲的景仰，希冀延續兩岸宗教交流活動之精神，增進兩岸文化流之情誼。

伏羲是中華民族的人文始祖，位居「三皇之首」、「百王之先」，伏羲文化是中華民族的本源文化和中華文明的重要源頭。