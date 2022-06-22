「國民女神」陳妍希日前因疫情導致演藝工作暫緩，她昨（21日）在微博曬出復工照，只見造型風格俏麗，穿著綠色T恤搭配黑色百褶裙入鏡，一雙纖細美腿全都露，39歲的她整體穿搭更顯青春活力，看起來就像高中生一樣。

陳妍希近期作品雖然不多，但她仍不時因為俏麗又青春的狀態引發討論，日前因疫情導致演藝工作暫緩，昨曬出復工照，只見陳妍希身穿綠色T恤搭配黑色百褶裙入鏡，一雙纖細美腿全都露，頂著直髮、頭戴鴨舌帽的她，連喝飲料的模樣都超萌，臉上依舊充滿膠原蛋白，整體穿搭更顯青春活力，完全看不出是39歲的熟女。

同時，陳妍希開心發文：「今天是夏至，復工以來，第一次出來溜達拍照，看到大自然的景色，綠油油的一片，心情很是美麗。」網友也大讚：「少女感滿滿」、「哇，真的是凍齡啊」、「這樣太青春了，好有活力」。

陳妍希整體穿搭更顯青春活力，看不出是39歲的熟女。（圖／取材自陳妍希微博）

其實，陳妍希曾因易水腫體質加上雙頰太飽滿，被酸是「小籠包」，儘管已瘦身，但臉就是瘦不下來，陳妍希還為此改變飲食習慣，她曾在陸綜《忘不了餐廳》透露，她不加鹽、味精和醬油，還笑稱已經習慣吃沒味的「吃鹽怕腫」，超清淡口味驚呆全場。