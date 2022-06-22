台東縣府首度結合陸空旅運業者，讓遊客認識夏雪芒果。（蔡旻妤攝）

台東縣府首度結合陸空旅運業者，讓遊客認識夏雪芒果。（蔡旻妤攝）

台東縣府首度結合陸空旅運業者，讓遊客認識夏雪芒果。（蔡旻妤攝）

台東縣府首度結合陸空旅運業者，讓遊客認識夏雪芒果。（蔡旻妤攝）

台東縣府首度結合陸空旅運業者，讓遊客認識夏雪芒果。（蔡旻妤攝）

有芒果界LV稱號的夏雪芒果，全台有半數來自台東，台東縣府結合電商及旅遊業者共同行銷，搭乘台鐵鳴日號及華信航空的旅客，分別可享用夏雪芒果鮮果切盤及蒟蒻凍飲。台東縣長饒慶鈴說，夏雪芒果好品質早已揚名海外，雖國外民眾引頸期盼，但受氣候影響今年產量只有往年的3成，無法外銷，但推出相關產品，讓海外民眾解饞。

農友蕭全軒表示，今年是果農最辛苦的一年，年初開花期就遇上寒害，梅雨季又隨之而來，使得夏雪芒果產量較低。他說，雖然夏雪芒果不易照顧，但農民仍維持高品質，夏雪芒果在台北農產公司1公斤達300元，「台東夏雪，一生必吃」可見已打出好口碑。

「把品質顧好，行銷就不必煩惱」果農劉淑芬表示，她原本種植荖葉，2016年尼伯特風災後轉作夏雪芒果，感謝縣府近年積極協助果農多元推廣，不但銷售維持高檔，並透過加工品上市提供消費者更多選擇。

「真的非常開心，夏雪芒果一上市在北農就成為果王，是其他品種2倍以上價格」饒慶鈴提到，全台有一半的夏雪芒果來自台東，是台東主推的農業精品品牌之一，好品質更揚名國外，雖然港澳民眾殷殷期盼等待鮮果上市，今年雖受天候影響產量減產，「生食都無夠，哪有通曝乾」，只好向港澳民眾說「歹勢」，鮮果無法外銷，但推出夏雪芒果米乖乖，讓他們解饞。

饒慶鈴表示，此次與雄獅旅行社合作，在鳴日號列車供應夏雪芒果鮮果切盤，另配合台東國際熱氣球嘉年華即將登場，華信航空於7月9日起推出週末搭乘松山往返台東班機，機上免費提供夏雪芒果蒟蒻凍飲，讓各地旅客不管從鐵路或飛機，都可以享受到夏雪芒果的好滋味。

農業處長許家豪說，縣府將持續協助推廣品牌，市場反應也相當熱絡，陸續有相關加工品推出，包含夏雪芒果蒟蒻吸凍及米乖乖等，提供不同選擇也延續消費者享受到夏雪的美味。

許家豪進一步指出，縣府首度結合陸空旅運業者，讓遊客認識夏雪芒果，旅客除可搭乘鳴日號享用，還可以訂購特製台東夏雪芒果禮盒，回程就能帶走農民直採直送的頂級夏日水果。