台北市捷運公館站周邊車流如織、人潮眾多，經常有違停情況出現，交通警察大隊日前宣布將在7月1日啟動科技執法取締違停，只要汽、機車主違反規定，最重可處罰鍰2400元，統計6月1日至6月20日宣導期間，就開出2363張違停單，雖然設備測試期不開罰，警方仍呼籲民眾務必遵守交通規則，保護自己和他人安全。

台北市近年力推科技執法抓違停，開單效率相比往年大增，統計全市7處啟用科技設備抓違停的地區，5月共開出2340張單，較測試期間平均每月件數下降8成5，成效顯著，警方也有意持續推行該設備到不同路口，遏止違停歪風。

其中，捷運公館站位於北市主要幹道羅斯福路，周邊鄰近公館商圈及水源市場，向來是攤商、民眾聚集之地，不少觀光客也會慕名前來，加上周邊有台灣大學、台北師範大學等教育機構，許多家長、師生也會在附近用餐，時常出現違規停車的情形，去年一整年光員警手動開單的違停案，就高達6304件。

北市交大執法組長黃孝勳說，為降低公館站違停率，現已拍板裝設科技執法設備，統計6月1日至6月20日宣導期間，就開出2363張違停單，短短20天就已是去年開單的3分之一，可看出執法效率明顯增加，雖然目前違規案僅是「測試件數」不會開罰，仍呼籲民眾遵守交通規則避免違規停車，維護用路安全。

依《道路交通管理處罰條例》規定，違規停車可處罰鍰600元以上、1200元以下，併排停車可處罰鍰2400元，汽、機車開罰額度相同，若嚴重影響交通安全，將逕行拖吊。小型汽車半日需繳拖吊費900元、保管費100元，機車半日則繳交拖吊費200元、保管費25元。

目前台北市已上路的科技執法共有12處，其中台北轉運站、市府轉運站、台北車站、南港車站、台北醫院前、馬偕醫院前及內湖路1段739號前等7處，專抓違停、併排停車。建國高架、市民高架則取締白牌車、大貨車上路；鄭州路與西寧北路口則針對闖紅燈等5項違規樣態開罰；自強、辛亥隧道則設有區間測速設備，若加上7月1日啟用的捷運公館站，共計13處。