新北市長侯友宜主持土城區行動治理座談會。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（22）日至土城區公所主持行動治理座談會，會中土城彈藥庫變更為土城司法園區討論熱烈，侯友宜表示，都市計畫委員會上周已審議通過司法園區細部計畫，2027年完成開發。總結時侯友宜勉勵市府團隊，之前民眾收不到居隔書時他每天被罵，但他只能負責，最重要是把事情解決。

土城里長聯誼會長、埤塘里長邱顯俊表示，土城彈藥庫將變更為司法園區，對地方發展影響重大，期待和平路以南近78公頃的土地能納入立院遷址地點或開發為科學園區，促進在地再發展。

城鄉局表示，土城司法園區擴大都市計畫，範圍包含取得司法園區及北土城交流道工程所需用地，北土城交流道預計於2023年底施工，2027年完工通車，未來交通機能將大幅提升。此外，除土城區和平路以北未來規畫司法單位進駐，和平路以南屬非都市土地，市府也已在6月初彙整相關資料，提請立法院納入未來國會遷建地點。

侯友宜表示，都委會已於17日審議通過土城司法園區細部計畫，區段徵收預計於今年底公告，2027年就能完成開發，除了透過TOD帶動周邊環境發展，土城暫緩重劃區及土城行政園區也規畫打造大型公園及水圳等藍綠帶，結合土城醫院進駐及永寧、頂埔兩大科技園區，創造更多在地就業機會。未來台北看守所、台北女子看守所、新北地院與新北地檢等機關進駐後，也增加在地機關服務效能。

總結時侯友宜說，5月初提快篩陽等同確診，他是每天被罵，民眾抱怨遲遲收不到確診居隔書，5月18日確診2萬7000人，創下全台最高紀錄，有多少人要隔離，在中和民眾還當場向他「嗆賭」，罵市長不好，他沒話說，只能負責，20多天後就順暢了。

他說，新北市長當了3年多，2年多在防疫，還要拚市政建設，新北市的防疫是重中之重，衛生所、區公所、警察、消防等都在拚命，衛生所人員半夜電話接不完，新北市的醫療量能以百萬人口病床數計，是全台倒數第二，只贏金門，我們還先做居家照護，全國之後才跟進，新北市若不做居家照護，新北市早就倒了！

侯勉勵市府團隊，很多事都可以思考、反省和檢討，像之前快篩試劑不夠，還要排隊，他知道沒有準備好，但他可以理解，不會去罵人，罵人不會解決問題，能把事情解決就好。