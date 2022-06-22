命理師沈嶸堅持「每月捐十萬，持續二十年」公益善願，至今年6月已累積高達330萬元，持續朝2400萬元總目標邁進。本月，沈嶸捐款10萬元給「新北市教育局」，資助「新北市政府認養貧寒學童午餐費專戶」，協助弱勢國中小及高中職學童的基本營養需求，減輕就學負擔，讓弱勢學童的生長發育不因經濟條件而受影響。

她也加贈300瓶魔法洗碗精給「新北市教育局」，為新北市偏遠地區學校提供魔法正能量，此外，她額外贈送魔法護手霜40個、魔法口罩40片和沈嶸老師書籍40本給「愛爾德社會福利協會」，幫助弱勢老人家庭及婦女。物資捐贈累計達10805份，持續將魔法正能量散播到台灣各個角落。

新北市教育局為擴大照顧更多弱勢學生，配合社會局「新北市好日子愛心大平臺」上架「新北市政府認養貧寒學童午餐費專戶」專案，爭取民間及企業團體投入資源協助。沈嶸說許多弱勢學童常因餐費問題無法獲得適當的正餐營養，令人心疼。為讓弱勢學童能健康的成長，新北市每月提供約3萬5000名符合資格的學生午餐補助，甚至寒暑假期間若有到校上課，都會照顧學生的餐點需求。沈嶸說最令人感動的是學校教職員也會時常關心學生的用餐狀況，一旦發現需要幫助的個案，都會及時協助或轉介相關資源。沈嶸希望藉由這次的公益捐款，讓社會大眾重視弱勢學生的營養午餐問題，一同提供協助及溫暖關懷，成為孩子在學習成長路上的依靠。

沈嶸加碼通靈大地之母蓋亞關於「台灣地氣」的訊息，表示因為政府打房升息政策奏效，有能力買房的人選擇暫時觀望不進場，買氣將緩步下跌。房價平均會落回2021年時的價格，但好地段的房產會因少數有錢人進場，而維持在穩定的價格。針對目前熱門的虛擬貨幣、NFT，通靈訊息顯示將呈現極端化，要不是被炒作到極高，就是會跌落谷底，投資時務必留意風險。