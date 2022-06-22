蔡健雅首度推出NFT作品。（環球音樂提供）

蔡健雅昨(21)晚無預警在社交媒體上釋出了一段５秒的黑畫面音樂，當中只能聽到「Isn’t it magic？ 你走進我的世界來給我快樂和安慰…」一句歌詞，讓所有歌迷喜出望外，紛紛敲碗留言希望能夠聽到更多，意想不到金曲歌后蔡健雅創作能如此高產，直呼幸福來得太突然。

今答案終於揭曉，原來是蔡健雅與最新科技平台OurSong聯手推出音樂NFT，此次是她首次跨足科技領域推出與音樂有關的虛擬產品，並一口氣推出平裝版和精裝版兩款作品，且只能在OurSong上買到平裝版，精裝版則能在OpenSea上購得；隨著時代不斷更迭，蔡健雅出道至今嘗試過不同的音樂載體內容，而NFT是蔡健雅首次推出的音樂類全新載體，不僅將音樂玩出新次元，更將歷久不衰的音樂帶到了嶄新的虛擬世界。

蔡健雅首次進入NFT領域，聯合知名插畫家YuRin共同推出音樂NFT Loulou Song (Demo)，也是首度與最親密的夥伴愛貓Loulou共同獻聲，她以愛貓為靈感即興創作的輕鬆小品，過去從沒對外曝光，現在獨家分享給鐵粉收藏。

談到Loulou Song (Demo)的創作過程，蔡健雅說：「我也是最近才開始關注 NFT，一開始也不太了解，但後來發現其實真的很像社群媒體很好上手、很適合互動，再加上自己本來就很愛私藏一些小Demo，所以這次才想把跟Loulou間的紀錄，以新的方式分享給大家，而且NFT不可替代、獨一無二的特性，也很像牠之於我的意義。」Loulou Song (Demo) 平裝版將於6月24日中午12點在OurSong販售，限量200個，精裝版則同為當天晚上9點限量88個在OpenSea開賣。