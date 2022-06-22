1名送貨員在《爆怨公社》抱怨，他日前送貨時遇到一位客人，稱自己因為確診無法外出，原PO好心幫對方將貨扛到6樓，沒想到客人竟直接開門跟他拿貨，讓他氣得直呼：「妳說妳確診，那妳開什麼門？不想下樓可以說，爬六樓就算了，還要被妳嚇」。貼文一出引起大批網友共鳴。

原PO在臉書社團《爆怨公社》抱怨，他在物流公司上班，日前送貨時，在樓下對客人喊：「送貨喔，麻煩下樓」，客人表示自己確診，希望能協助將包裹送上樓，他基於人之常情便幫對方把貨品送到6樓。

怎料他剛爬到6樓抬頭就見，客人開著門站在眼前，讓他氣得發文狂罵：「妳說妳確診，那妳開什麼門？開個屁門啊，不想下樓可以說，我一件賺妳8-9塊，爬六樓就算了，還要被妳嚇，妳到底有沒有確診，XXX的咧，妳XX就是懶」。

文章曝光後，不少網友們紛紛怒罵：「很多人都不想下樓拿東西的話就理由一大堆」、「爬6樓」、「真沒想到真的有人這麼厚顏無恥，不要臉到極點，有夠誇張」、「拿了錢後，跟她說：不好意思我也確診了，看她會不會崩潰」。

也有人詢問原PO：「我記得貨運都要負責送到住戶門口不是？因為之前網購，單子上面都會寫請按規定送至指定樓層」，對此他回應，疫情關係，送貨員能不上樓就不上樓，因為他們也會送貨到醫院，例如防疫箱等，所以在空曠地通風一點地方讓客人領貨，而且一件貨最多賺十塊錢，比外送還不如，也沒樓層費、服務費，所以上樓會覺得不值得。