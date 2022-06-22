應對中央銀行升息，永豐銀行「大戶DAWHO」數位帳戶自下（7）月起，符合資格的DAWHO可享新臺幣30萬元內活儲利率1.3％、每月跨行提款或轉帳共20次免手續費及DAWHO信用卡最高現金回饋8％。此外，更新增悠遊卡自動加值最高可享刷卡加碼現金回饋5％，持續滿足客戶日常生活消費所需，積極拓展「樂、行、食、玩、學、家、寵」七大領域合作通路，讓客戶享樂生活也能聰明靈活消費。

永豐銀行表示，DAWHO鎖定25到39歲的年輕亨利族，至今（2022）年第一季累計開戶數達118.2萬戶，新戶開戶數占比近8成，為回饋客戶，特別將活儲年利率提升至1.3％，同時，依內部數據顯示，60％的DAWHO客戶都開啟悠遊卡自動加值功能，因此特別新增DAWHO悠遊聯名卡自動加值最高可享5％現金回饋。

同時，DAWHO串連永豐金證券推出「大戶投」，可輕鬆綁定DAWHO為股票交割戶同享活儲高利；更領先業界推出一次完成銀行、證券跨機構共五大帳戶開戶申請功能，協助客戶理財投資一次完成。

永豐銀行表示，DAWHO專屬APP為便利客戶掌握個人資產即時動態，今年再推「投資總覽」功能，在DAWHO APP中，一目瞭然智能理財「永豐ibrAin」、海外股票、基金及永豐金證券的投資損益，打造專屬年輕世代的核心投資帳戶；即日起，透過DAWHO APP換匯轉定存，美元可享7天期年利率7％及日圓7天期年利率7.05％，提供客戶換匯享優利，更可超前部署規劃未來的出國基金。