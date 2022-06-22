迎接暑假到來，晶華國際酒店集團旗下第一家精品溫泉度假飯店礁溪晶泉丰旅，宣布結合宜蘭三大海上活動自即日起至8月31日推出「夏之蓼藍。探海祕趣」夏季住房專案，旅人們可以選擇前往烏石港衝浪、於豆腐岬海底花園浮潛並體驗SUP龍舟板、或是出海至龜山島賞鯨豚，早鳥享優惠提前21天訂房，三天二夜、兩人同行，入住日式質感溫泉套房每人最低5,500元起，每房皆贈輕日式自助早餐，以及日本進口知名品牌的「防曬旅行組」。官網訂房加購高鐵車票另可享75折起優惠。

蓼藍色是代表國土的大海及天空，因為是戰國時代武士身上穿的戰袍顏色，代表勝利的意思，所以我們是取其 象徵大海 祝福勝利之意

蓼藍色在日本，代表國土的大海及天空，也是戰國時代武士身上穿的戰袍顏色，代表勝利的意思，礁溪晶泉丰旅此次便以蓼藍色為主題結合宜蘭極限海上活動3選1，推出「夏之蓼藍。探海祕趣」住房專案。旅人可任選一款最沁涼消暑的海上活動，不論是前往熱門衝浪景點烏石港體驗「極酷衝浪」，在龜山朝日的美景下享受與海浪親密接觸的時光；或是在「蘇澳海派生活館 」的帶領下體驗浮潛和SUP龍舟板，沈潛於豆腐岬海底花園世界中，盡賞色彩斑斕的珊瑚礁和多樣化的海底生物；亦可以乘著海風搭乘遊艇出海，與鯨豚於太平洋來場海上共舞，並登上神秘龜山島，一探豐饒動植物生態。

礁溪晶泉丰旅「夏之蓼藍。探海秘趣」住房專案另有兩天一夜的選擇，兩人同行，溫泉雙人客房每人只要2,500元起，同樣加贈輕日式自助早餐以及「防曬旅行組」，房客貴賓獨享優惠加購價「極限海上活動3選1」，展現夏日最熱血的青春玩法。房價已包含每房每晚10%服務費及5%稅金。

礁溪晶泉丰旅夏季邀請到擁抱情感裝置藝術家--楊瀚橋駐村，展演「鹿鹿的瑜伽課」，他將帶著夥伴-鹿鹿同遊礁溪，以獨特的眼光來重新描繪蘭陽風情，將轉化宜蘭的山水，藉由大自然的曲線融入瑜伽的動作之中，讓鹿鹿帶著大家一起上宜蘭專屬的瑜伽課。7月1日至9月30日進行「山水鹿鹿立體書卡」創作計畫互動體驗，帶領旅客以宜蘭的山水為背景，將旅行的故事作成一本立體書頁，閉上眼睛去感受大自然的環抱。