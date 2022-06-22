各醫療院所提供視訊門診。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

七家醫院提供一條龍服務。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天22日新增新冠肺炎本土確診1226例，其中男性572人、女性654人，年齡分布1歲以下至98歲，目前居隔人數4496 人，平均每位確診者居家隔離人數1.38人；自今年1月1日至今天0點，累積本土案例6萬3900人，人口占比確診率達11.93％，縣長徐耀昌叮嚀鄉親防疫還是不可鬆懈。

衛生局長張蕊仙表示，5到11歲兒童疫苗BNT間隔4到8週以上可以接種第2劑，若符合間隔時間民眾可攜童至各醫療院所預約施打，衛生局亦與教育處合作將於各鄉鎮市安排接種地點，並由國小及幼兒園進行通知分流至接種站施打，請家長放心，若施打第二劑時已滿12歲，就依照青少年的仿單建議接種劑量，也就是莫德納全劑量0.5ml、BNT全劑量0.3ml。

另外，12到17歲青少年第3劑校園集中接種作業已於6月20日完成，惟接種率僅44.4％(全國平均49.5％)，請家長踴躍鼓勵家中青少年盡快完成3劑完整性疫苗施打。原成人劑型BNT疫苗依據中央政策優先供青少年施打，之後可提供12歲以上民眾施打。

至於青少年的2劑接種間隔為12週，但考量國內社區流行疫情，中央已公告即日起滿12歲者如有意願，接種間隔可比照兒童，於間隔4至8週接種第二劑。目前本縣成人劑型BNT供應充足，可至各合約院所預約後施打，相關資訊可至苗栗縣政府衛生局官網查詢。

張蕊仙表示，本縣確診者迄今使用居家照護累計人數達4萬5334人，個案大多是輕症或無症狀，故民眾如果快篩陽性需找院所進行確診判定時，建議可優先尋求60家基層醫療機構就近視訊確診；倘若有視訊判定困難或快篩陽醫病無法達成共識，本縣7家醫院急診室外有提供現場快篩陽判定、藥物開立、PCR採檢等服務。籲請民眾可盡量善用基層診所資源進行「快篩陽=確診」判定。