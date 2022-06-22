北市內湖陳姓婦產科男醫師，今年4月11日因女患者外陰部腫痛求診，對患者進行內診，徒手伸入陰道，被控利用權勢性交罪，檢察官認為，醫師有詢問患者是否同意內診，並由助理引導進入診間，過程助理全程陪同，過程均符合醫療常規，沒有利用醫療過程對患者性侵的主觀犯意，依法予以不起訴。

成年女患者提告指出，就診當天醫師告訴她，初診就是要做骨盆檢查，也就是內診，包括子宮以及左右卵巢是否有腫瘤，若有觸痛，可檢查膀胱是否發炎、懷孕、子宮異位，之後要用鴨嘴檢查是否有細菌感染，但她說不要用鴨嘴，只需塗藥膏就可以，醫師竟以手指伸入陰道。

醫師反駁並提出文獻，陰道內檢查是婦產科最重要的檢查項目，內診包括請病人上婦科檢查台檢查，使用陰道鴨嘴將陰道張開，以便醫師視診，觀察陰道、子宮頸有無異常病變，並採集分泌物，接著做觸診，醫師將左手中指、食指輕輕放入陰道，右手置於下腹，經由雙手輕壓觸診做檢查，整個步驟就是內診。

助理證稱，醫師問診後，由她引導患者進入診間，脱好下半身衣褲後，由她遞手套給醫師，手指伸入陰道後，另一手按壓，並詢問患者是否疼痛，當進一步使用鴨嘴時，患者說只要針對毛囊發炎檢查，醫師就幫患者擦藥結束診療。

醫師告訴患者，內診就是要用手指做檢查，才可以知道有無長肌瘤或其他病症。助理證稱，醫師只有跟她說「要教一下」，她就教如何脫下褲子、上診療台等語。處分書指出，醫師沒有說明內診過程，僅屬說明義務的疏失，無從認定有利用權勢性交犯行，因而予以不起訴。