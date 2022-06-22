在俄烏戰爭、通貨膨脹、大陸封城等全球動盪的氛圍下，南部科學園區產業展現旺盛成長動能，今年1～4月營業額達4148.52億元，為歷年同期最佳，大幅成長逾3成以上。

南科管理局表示，受惠高效能運算、車用電子及通訊等強勁需求帶動，先進製程及傳統特殊製程產能利用率維持高檔，在全球半導體供不應求情勢及漲價效應下，積體電路產業今年1～4月營業額大幅成長53.24％，達3145.48億元，占南科營收比重75.82％。

在光電產業方面，1～4月營業額為709.73億元，占園區產值比重約17.11％，因面板價格持續下滑，終端消費買氣受戰爭通膨等影響，再加上庫存仍待消化，營業額較去年同期衰退13.07％；

精密機械產業搭上海內外半導體產業全球擴產的成長列車，營收持續成長，1～4月營業額為154.01億元，較去年同期成長17.58％。通訊產業、電腦及周邊產業受惠訂單暢旺，1～4月營業額分別為55.46億元（成長率27.18％％）、35.19億元（成長率22.62％）。