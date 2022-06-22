徐佳瑩第六張專輯今(22日)發行。（亞神音樂提供）

徐佳瑩第六張專輯今(22日)發行。（亞神音樂提供）

LaLa徐佳瑩第六張專輯今(22日)發行，所有歌曲正式上架之後，歌迷意外發現暗藏驚喜，加碼收錄了〈小寶貝〉demo，短短42秒徐佳瑩從溫柔唱到嘶吼，道盡育兒的心聲，曲中穿插著兒子小樂高的稚嫩童音幫唱，甚至還列名在編曲人的行列，可愛程度爆表，但徐佳瑩卻搞笑表示：「這是專輯裡最悲傷的一首歌！我聽到都快哭了！」製作人陳君豪透露，在創作沒靈感的時候，他們就會玩一玩這類有趣的歌曲，他的電腦裡還收藏了很多這樣的玩樂之作。這首〈小寶貝〉不但是彩蛋，也是專輯中的休息站。

《給》這張專輯是徐佳瑩改變了過往的創作模式，與製作人陳君豪、作詞人葛大為共組創作「瑩」，攜手創作而成。葛大為形容自己的角色類似訓導主任，負責督促大家；陳君豪覺得自己像校工，製作大小事都由他處理；徐佳瑩謙稱自己是學生，從兩人身上偷學到很多東西，但她也負責要把歌曲唱給大家聽的人。

2019年專輯開始籌備之初，三人討論許久，決定以「養分」為主題，將徐佳瑩從小到大所吸收到的音樂成分，提煉、新增新的養分，孕育成新的音樂呈現給大家，徐佳瑩說：「我覺得我們三個人的靈魂是合在一起的，每首歌都有彼此的血肉。」

專輯概念確定後到發片，卻讓大家足足等了三年，徐佳瑩坦承自己的個性「巨拖」，創作進度緩慢，葛大為爆料：「最近回頭去查看以往的訊息，發現都是我在問她『請問歌詞寫好沒？』、『請問這首歌可以交了嗎？』而且只有我單方面傳過去，她沒有回。」讓徐佳瑩聞言臉紅。不過陳君豪也幫她平反：「原本以為她一回家就把工作丟著不管，去忙別的事，但後來發現其實她沒有回應的時候，都在認真思考，所以這張專輯裡的很多歌，經歷了不斷打掉重做過程，成品都與原始的demo相差很多。」

徐佳瑩第六張專輯發行不到12小時就衝上Apple Music國語流行樂、iTunes國語流行音樂冠軍。徐佳瑩也迫不及待想要聽聽歌迷的感想，今天晚上八點在LaLa徐佳瑩官方Facebook粉絲頁、IG及微博開直播邀歌迷聊天。