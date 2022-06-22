六月長期捐款認養，幫助弱勢家庭孩子穩定就學。（羅永銘攝）

藝人六月（蔡君茹）今出席芥菜種會公益活動記者會，暑假要到了，有一雙兒女的她已經安排好孩子的暑假行程，但回想起疫情剛爆發停課期間，2兄妹什麼都可以吵，她在家忙當「調解員」，甚至氣到打自己巴掌崩潰哭喊：「我為什麼要生小孩！」再獨自進房冷靜。不久打開房門，看見門口一堆小字條，都是2兄妹的道歉信，「從此之後只要我生氣，2兄妹就會用紙條攻勢，我看到就笑了。」

六月說2兄妹很愛爭寵，妹妹會在哥哥面前逼問她：「媽媽妳比較愛誰？」快被搞瘋只好說：「我比較愛我自己！」有時在家其實是1打3，因為老公李易也很愛吃小孩的醋，例如抱怨她只幫小孩買便當沒買他的，但六月其實有買他的份。而這個月初，她和李易輪流確診，隔離第1天，就得靠視訊來調解3人的情緒，「出外景後確診加隔離，等於孩子們有8天沒看到我，他們哭到好像我離開這個世界一樣。」而因為確診關係，李易的生日以及2人的紀念日都泡湯，所幸孩子們平安無事，直說孩子們才是天選之人。

李易正在籌備板橋的早餐店，六月看社團才知道目前進度，老公不會和她討論嗎？六月苦笑因為重複的事情討論太多次，後來她反應變得冷淡，李易只好有進度再報備。早餐店原先還想取名為「六月先生」，老公嘴甜說這樣2人感情和事業才能長久。2人結婚11年，李易現在已是家中經濟支柱，六月：「我好不容易可以回本了，不會讓他走的。」不擔心老公開早餐店後更忙嗎？六月說這樣反而不會吵架，且自己今年、明年都有接拍新戲，她開玩笑說：「可以暫時遠離3個姓李的。」

六月平常熱心公益，看到弱勢家庭的孩子都會主動伸出援手，並透過長期捐款認養，幫助孩子穩定就學。六月說小時候願望想要當老師，國小時成績好到有資格抽籤某私立學校，但因為沒錢付學費，所以放棄，高中時就開始半工半讀。因為自己辛苦過所以能體會弱勢家庭孩子被迫放棄上學機會，提早進入職場工作的無奈，她也藉機教育兒子和女兒，他們的生活很幸福。