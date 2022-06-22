國內飼料及肉品加工龍頭大成（1210）啟動組織改組，將原本農糧事業群旗下的食品部獨立，與子公司欣光食品合併，組成全新的「食品事業群」，未來將強攻冷凍食品及植物肉等新市場開發。

欣光食品總經理詹金和22日出席台北國際食品展，他表示，疫情帶動消費模式與生活型態的改變，民眾外食減少，但在家「自煮」機率變高，方便調理的冷凍食品需求量大增。

另外這兩年網購非常夯，大成集團除了本身有自營的「大成安心購」購物網，也積極與各大電商通路平台合作，這一塊業績光是去年足足成長了2、3倍。

看準後疫情時代下，冷凍食品的需求將持續增加，外加大成重金投資24億元，在嘉義馬稠後工業區打造台灣最大單一食品加工廠，今年初已開始投產，目前五條線產能幾乎全開。在新產能的後援下，伴隨食品事業群的成立，大成準備全力搶攻冷凍食品、植物肉等新市場。

大成今天參加台北國際食品展，展出包括全台首創的植物牛肉麵、纖蝦水餃；第一個吃得到蔬菜的雞塊-花米香雞塊、在家復刻類出國的日式唐揚雞、天婦羅海老，以及自煮即食的舒迷雞胸、良拌雞絲等一系列新品。未來希望以每兩個月在實體通路推出一款新型態商品的速度，滿足更多消費者需求，期望能成為雞肉加工的領導品牌。