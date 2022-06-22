疫情開拓「美學經濟力」市場，為讓小資族在高房價時代也能輕鬆擁有、快樂成家，華人知名設計大師陳國輝與美學教父鄧學中攜手深耕房地產、休閒旅遊市場多年的李晉豪聯手打造「m!ix美室家居」品牌，主打將小藝廊之美 輕鬆搬進屋，更提供一站成家的美學整裝。

在全球新冠疫情衝擊下，台灣2020、2021年房價屢創新高，全台買賣移轉棟數均突破30萬棟，代表人對家的需求逐年增加，而對美追求和儀式感也不斷跟著轉變，在這樣的契機下，李晉豪看到小資族也有輕鬆成家的需求，因而聯手專注設計領域30年的設計大師陳國輝，以及一手創辦生活工場、PiiN品東西家居的鄧學中，為m!ix專攻家居布置顧問服務。

m!ix美室家居全台首家總部落腳台中，6月22日上午舉行開幕活動，李晉豪強調，「m!ix美室家居」打破品牌＆價格更彈性，由m!ix團隊於歐美日台等地專業選品，並輔與美學人才協助整裝，打造顧客最個人化的美學空間。

並主打一站成家，服務項目跨及傢俱家飾、軟件窗簾織品、系統櫃等。另，設有m!ix藝廊（m!ix Galleria）提供顧客混搭美學的實體靈感體驗。也創造出截然不同於家居家飾圈的三大特色，可讓顧客敢於依個人喜好需求，實踐錢花得漂亮、也能配搭得驚艷的「新生活策畫家」。