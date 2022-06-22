台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲18日突拋興建「金廈大橋」主張，連結廈門機場與金門，引發政壇論戰。港媒評論認為，柯此舉堪稱「險招」，背後目的正是對準要走「親美反共」路線的國民黨黨主席朱立倫；甚至2024年總統大位，也可能在柯的精心計算下成其囊中物。此說法掀熱議，不少網友認為，朱必須要審慎應對。

香港媒體《中評社》20號評論，柯文哲18日在金門受訪時，突拋出他主張興建金廈大橋，連結廈門機場與金門，引來綠營全面圍剿。柯此舉在兩岸氣氛高漲的此時，可謂是個「險招」，但其實背後是精心算計過的，目標對準的就是剛訪美歸來，被外界認為要調整國民黨為「親美反共」路線的朱立倫。

評論認為，柯文哲搶攻2024大位的心意從未掩飾，他有意接收藍營內部反朱勢力，並很積極塑造自己成為「反綠共主」的角色，意即國民黨拉不下民進黨，只能靠他。柯故意拋出金廈大橋議題，因為他清楚知道，當綠營攻擊他的力道愈大，他能得到藍粉的轉支持機率就愈高；愈削弱國民黨能量，他離2024總統大位也就愈近。

此說法引發熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「說得沒錯，朱立倫確實不可不慎」、「柯文哲這招確實很猛，明顯來挖藍營票倉」、「柯文哲很有彈性，懂得與時俱進，這點在當今政壇很吃香」、「國民黨真的要好好加油，不然被民眾黨超車」、「身為老藍粉看到藍營發展很無奈，但這就是現實」。