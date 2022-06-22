猴痘「類天花」全球擴散病例破百 如何傳染、症狀、致死率6大QA一次看｜中時新聞網

猴痘疫情從歐美蔓延至亞洲，新加坡出現首例境外移入猴痘個案，南韓也出現2例疑似病例。疾管署副署長莊人祥表示，國內上周也有通報疑似病例，一名60多歲男性到歐洲出差，曾在當地確診新冠肺炎，入境時因為雙手皮疹懷疑為猴痘，經檢驗陰性並排除；有鑑於國際猴痘疫情上升，目前正在簽核公文，預計今天或明天就會將猴痘列入第二類法定傳染病。

疾管署表示，過去猴痘疫情多發生於西部及中部非洲地區，其他國家偶發零星的境外移入病例，而今年與以往不同，迄今除剛果民主共和國、奈及利亞、中非共和國等仍持續報告病例外，包括比利時、德國、法國、義大利、瑞典、美國、加拿大及澳洲等國陸續報告1至3例病例。近日新加坡也出現1例猴痘並例，為東南亞首例。

莊人祥表示，國內上周有通報1起猴痘疑似病例，為60多歲男性5月下旬到歐洲出差，5月31日在當地有咳嗽、流鼻水症狀，6月1日採檢新冠肺炎確診，且雙手出現水泡和水痘樣皮疹，6月12日入境時有特別評估，謹慎起見安排住院並於負壓病房隔離，由於疹子大部分已經結痂消腫，有採痂皮送驗，隔天檢驗結果為陰性，亦檢驗排除水痘可能性，目前尚不清楚皮疹是否和新冠肺炎有關。

世界衛生組織（WHO）近日將開會評估，是否將猴痘列入國際公衛緊急事件，國內是否會有應對政策？莊人祥表示，有關是否列入法定傳染病，目前正在簽核中，預計今天或明天會列入第二類法定傳染病。

目前國內第二類法定傳染病包括登革熱、屈公病、茲卡病毒感染症、瘧疾、傷寒、霍亂、小兒麻痺症、炭疽病、德國麻疹、麻疹、白喉、流行性腦脊隨膜炎、漢他病毒症候群等，必要時得於指定隔離治療機構施行隔離治療。

疾管署說明，猴痘臨床症狀與天花類似，但傳染力較弱，嚴重度較輕微。常見症狀可用目前天花臨床條件進行通報，如醫師診治到病患有突然發燒 38.3°C以上，接著會依序出現不同型態及進展一致的皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱，且無其他明顯病因，並須特別與水痘（VZV）做鑑別診斷，臨床醫師對該等疑似病例可以於傳染病通報系統選擇天花通報項目，並於備註中填寫「疑似猴痘」，檢體採檢與送驗方式同天花，送疾病管制署昆陽實驗室進行檢驗。