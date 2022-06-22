楊繡惠和白雲在上月中開玩笑認愛並火速分手，今（22日）遭《鏡週刊》爆料楊繡惠此舉是刻意做給男團「台一線」的成員阿文看，藉此激發對方醋意；楊繡惠氣憤表示先前有記者詢問她此事時她就曾否認過，「我還交代那位記者不能亂寫，人家是有家庭的，不要到時候害別人家庭革命。」

楊繡惠澄清她與阿文的緋聞，「我跟每一個朋友真的都很好，包括白雲也是，大家就好像家人一樣，有需要我幫助的地方我都會幫助，我這個人就是豪放，我跟白雲鬧緋聞就無所謂，因為白雲沒有老婆，但是阿文有一位空姐女友，她有幫他生了個小孩，只是2人目前沒有結婚，還好他老婆知道我的為人，如果造成人家的糾紛怎麼辦？」

楊繡惠在今日中午開直播再次澄清她與阿文的烏龍緋聞，「歸剛欸啦！我知道記者很辛苦，我還特別說不能亂寫，你看這人壞不壞！」她透露日前有接到週刊記者的求證電話，當時她就澄清兩人沒有感情關係，千萬不要亂寫，不料最後週刊還是報導，讓她相當無奈。

楊繡惠也忍不住提起過去與陳文山、馬國賢的緋聞，「我是桃花發電機嗎？一下陳文山、一下馬國賢，或者白雲，現在又阿文，之後會說我跟劉德華嗎？我是萬人迷嗎？」她更提到當初會跟白雲一起開玩笑則是因為白雲單身，如果將來白雲有另一半她就不會亂開玩笑。