花蓮地檢署檢察官今天指揮調查站搜索鳳林警分局偵查隊，主任檢察官林俊廷證實這項行動，已帶回潘姓被告等3人涉犯違反森林法等案件。據了解，涉案潘某就是鳳林分局偵查隊副隊長潘自強，起因於去年一起盜木案件，潘竟然涉嫌駕駛偵防車入山盜竊，不過他否認涉案，並稱現場被逮嫌犯是他「線民」，全案深入查辦中。

主任檢察官林俊廷表示，潘姓被告等3人涉犯違反森林法等案件，於今日上午7時許，由地檢署檢察官帶隊前往執行搜索，其中一處為鳳林分局偵查隊潘姓被告個人辦公處所及個人宿舍。林俊廷表示，此案為警政署自清並報請指揮偵辦案件，由警政署對外說明。

本案起因於，去年保七總隊巡查工作監控時，發現位於光復鄉的林木遭盜採，經調閱監控措施，發現車輛中有輛鳳林分局的警用偵防車，疑似警察涉入，追查下掌握駕駛潘自強及其他同夥行蹤。

檢方進一步追查，懷疑鳳林偵察隊副隊長潘自強，去年涉入一起光復鄉盜採林木案，還開警用偵防車接應竊賊，遭逮後辯稱竊賊是他的「線民」，並未參與犯案，但重要物證行車紀錄器畫面恰巧全「被刪光」。

鳳林警分局下午發出說明新聞稿：「本案是發生於去年110年12月沈姓主嫌侵占漂流木案件，當時本分局偵查隊副隊長因與沈姓嫌疑人有所接觸而被以關係人身分函請花蓮地檢署偵辦，本22日上午由地檢署檢察官率隊至本分局及潘副隊長住處調取相關資料，以釐清案情」，秉持勿枉縱，絕不護短態度積極偵辦。也說明本案由花蓮地檢署、警政署政風室及花蓮縣警察局政風室共同調察釐清中。