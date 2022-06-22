導演圤智雨被女優娃娃（翁雨澄）控訴想對她「潛規則」，他則是曬對話截圖反擊「是誰主動說以身相許」，娃娃（翁雨澄）稍早則公開長達7分鐘的錄音檔，只見對方直接表明要和她一夜情，讓她不甘示弱反擊：「說我先主動求以身相許？到底是誰想睡誰啊？」

女優娃娃（翁雨澄）日前控訴圤智雨想對她「潛規則」，今（22日）又公開長達7分鐘的錄音檔，對方劈頭就詢問她是否單身？接著語出驚人表示：「有機會我也希望我可以跟妳嘿咻」，讓她傻眼回應：「你一直都這麼直接嗎？」隨後便討論工作試圖轉移話題，沒想到對方又將話題帶回來，除了強調自己單身，更詢問能不能報名當她的男友，卻被娃娃以「不是自己的菜」為由拒絕，豈知對方不死心再追問「ONE NIGHT STAND也不行喔？」娃娃則說：「你等下睡完就不理我了」。

娃娃（翁雨澄）公開長達7分鐘的錄音檔反擊。(翁雨澄臉書)

對於娃娃的疑慮，對方表示自己相當負責任，也保證會用自己的IDEA完成她想要的東西，更直言不諱肖想娃娃很久了，雖然娃娃屢屢轉移話題，但對方卻不斷詢問「這樣我可以報名了嗎 ？」她也藉這此錄音檔反擊：「說我先主動以身相許？到底是誰想睡誰啊？這是一個想拿身分睡不到女優，結果最後發現該女優竟然跟鄧佳華拍片，憤而森七七翻臉的故事」。

娃娃更透露錄音檔還有對方吹噓曾跟捧紅的女星睡過覺的內容，似乎在暗示自己若答應就能成名，但為了不波及當事者就沒有放上來，更提及原本只是虧對方一句「不能以身相許了」，卻被曲解成「自己主動以身相許」，坦言對方媒體操作很厲害，搞完模特兒圈就來搞AV圈，更撂下狠話：「不要再在那邊我是圤智雨了，不是只有你會告人，給你，還有那些亂寫新聞斷章取義的媒體」。