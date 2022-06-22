洪金寶執導《練功》曾來台取景拍攝。（華映提供）

任達華（左）和林嶺東合作《迷路》。（華映提供）

吳鎮宇（左）和許鞍華合作《校長》。（華映提供）

由香港7大導演史無前例聯手執導的電影《七人樂隊》，集合洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克7個不同風格的導演，合奏出1部情懷滿溢的香港故事。由杜琪峯發起，邀約眾導演以香港50年代到2020年，執導1段與香港有關的故事，並且用現在很少使用的底片拍攝，電影從8年前開始籌備拍攝，於7月22日上映。

《七人樂隊》緣起於香港名導杜琪峯的構想，邀集名聞世界的香港7位導演，他們曾經歷過香港電影最好的時光，社會及電影產業都突飛猛進且創意勃發的黃金年代，各自開創出一片天空。但隨著環境及時空的轉換而各自有不同的發展方向，但他們對電影的初衷不變，對香港仍充滿特殊的情感，杜琪峯這個想法一出，立刻便集合各方名導，7大導演破天荒合作，並決定以底片拍出這部以香港為主題的作品，也是對底片拍攝的致敬。

《七人樂隊》共有7段富有香港情懷的短篇作品，從50年代到2020年，1個導演抽1個年代進行拍攝，各自表達對香港的獨特印象，也是他們對香港的觀察和感受，7個風格不同的導演，合奏出1部情懷滿滿的香港故事。本來邀請的導演中也有國際名導吳宇森，他抽到70年代，但在2014年開始籌備製作時，他因身體的狀況而決定退出計畫，但劇組並沒再邀請其他導演拍攝，便跳過70年代，以7個導演完成作品。

除了7大導演外，集合香港各代的實力演員，像是影帝級的任達華和吳鎮宇，再加上「包租公」元華、龔慈恩、洪天明、林雪、張達明及新生代的余香凝、胡子彤、林愷鈴、吳景滔等都參與演出。

發起電影構想的杜琪峯說：「這些年來，我們對香港的電影關注度是少了些，所以我一提出要拍香港的故事，大家都很贊成，也都願意參與。」許鞍華導演表示自己是其他導演的大粉絲，所以一收到邀請便立刻答應，「拍短篇電影會少一些拍攝長片的那份歇斯底里，通常這樣效果都是好的」。徐克說：「我想我們一定會要在一起做一些事，對我們的人生是一個很值得的經驗。」而本片也是動作名導林嶺東的最後遺作，他一改擅長的警匪動作風格，拍攝了1部充滿文藝氣息的短片。

《七人樂隊》作品包括洪金寶回憶年少時苦練習身手的《練功》，許鞍華對60年代校園記憶的《校長》，譚家明拍攝小情侶因移民而面臨離別之苦的《別夜》，袁和平拍攝祖孫間價值觀差異的《回歸》，杜琪峯笑看當年香港瘋狂投資潮的《遍地黃金》，林嶺東從1個父親的迷路的過程，看見香港今昔對比的《迷路》，及徐克以瘋狂無厘頭的對白交織而成的《深度對話》。