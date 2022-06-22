有網友在「爆料公社」抱怨，日前至宜蘭知名中餐廳用餐，用餐結帳離開後才發現少上一道經典菜「生菜鴨絲」，後續餐廳經理回電，2個賠償方式2擇1，招待1份小菜或寄送鴨油伴手禮；網友表示，只是提出能否有9折券下次使用也遭拒絕，直呼失望至極。（吳佩蓉攝）

網友直呼失望至極，溝通過程中完全沒感受到任何誠意，對於蘭城晶英感到非常失望，此次用餐4人共花費5499元，不是低價餐廳竟換來這樣的體驗，表示1份鴨胸跟10％服務費遠遠超過他們賠償的1份菜價。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

有網友在「爆料公社」抱怨，日前至宜蘭知名中餐廳用餐，用餐結帳離開後才發現少上一道經典菜「生菜鴨絲」，後續餐廳經理回電，2個賠償方式2擇1，招待1份小菜或寄送鴨油伴手禮；網友表示，只是提出能否有9折券下次使用也遭拒絕，直呼失望至極。

該名網友臉書PO文表示，身為蘭城烤鴨壽司的粉絲，每年至紅樓中餐廳消滅1、2隻鴨是基本任務；但此次跟朋友一同前往用餐時，明顯感受服務人員急著上菜收桌，感覺忙著趕下一場次的顧客，這些都可以理解。

用餐期間，服務生也時不時的拿了5、6次菜單明細，付款時服務生也沒有核對菜是否上齊，只詢問口味還可以嗎？離開後，該網友跟朋友討論當天餐點很空虛，才發現居然少上「生菜鴨絲」經典菜。

網友指出，發現後立即撥電話給該餐廳，客服表示需與現場同仁了解當天狀況再回電，後續由1名經理接洽，提出2個賠償方式，1個是下次到店消費，需為同一訂位人，即招待1份小菜，但鴨肉部分無法賠償，另1個則是寄送鴨油當伴手禮為補償。

網友直呼失望至極，溝通過程中完全沒感受到任何誠意，對於蘭城晶英感到非常失望，此次用餐4人共花費5499元，不是低價餐廳竟換來這樣的體驗，表示1份鴨胸跟10％服務費遠遠超過他們賠償的1份菜價；網友表示，無法退還服務費或部分餐點費用，僅要求提供9折券下次使用也被拒絕。

該PO文下網友熱烈回應，「兩個字鴨霸」、「10％服務費收的真心安啊」、「沒上菜退款不是很合理嗎」、「退費加補償都基本的」、「不出菜還收錢，這是在付一個寂寞嗎」等留言，一面倒向網友，直批該餐廳格局太小，因小失大。