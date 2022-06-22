PChome網路家庭今召開股東會，對近兩年獲利下滑、股價下跌，高層卻領高薪等問題，小股東砲聲連連，股東會開了3個小時才結束；董事長詹宏志坦言，過去2年網家繳出很不理想的經營成績，獲利太少，如果今年無法改善獲利，「我會把我的薪資變成零，把執行長薪資砍成2分之1」。

詹宏志指出，網家近年碰到最大挑戰是環境變化很大，但網家回應很慢；其次，去年碰上本土疫情時，消費者行為和網家原本假設很不一樣，「讓我們有點措手不及」。

網家執行長蔡凱文於股東會後受訪表示，台灣進入後疫情時代，擺脫封城、警戒升級，雖然邊境逐步開放，但國人出國條件還未成熟，電商的消費習慣不會有太大改變；對於下半年景氣，蔡凱文表示，電子新產品、新機等，仍會推陳出新，3C供應鏈也已經緩解，不會出現缺貨的問題，對下半年獲利保持信心；蔡凱文認為，電商營收要擴大，才能拉抬獲利能量。

網家近年積極投入金融事業，去年金融事業虧損3億元，併入21世紀後，今年第1季金融事業首度轉虧為盈。