友訊(2332)今(22)日宣布，將與台灣科技大學合作，設立「友訊集團獎學金」，提供10個碩士獎學金名額，鼓勵並資助烏克蘭與其他外籍學生安心來台就讀，幫助台灣引進與培育更多科技人才。未來這些國際學子，也有機會進入友訊或集團旗下公司實習與就業。

友訊董事長郭金河表示，俄烏衝突導致許多烏克蘭學子流離失所、學業也因此中斷，他們需要更安心的環境繼續學業、並規劃未來職涯。友訊與臺灣科技大學長期進行產學研究，此次更基於人道關懷與培育英才的想法，決定進一步擴大雙方的合作，設立「友訊集團獎學金」，共同協助烏克蘭學子進入臺灣科技大學深造，並進入友訊科技或集團旗下公司（含易通展、永洋、金智洋與友勁等）實習。對於表現優秀之獎學金得主，畢業後亦有機會直接獲聘為正式員工，以達充分就學就業之目的。

郭金河補充，因戰火紛亂仍有諸多不確定因素，Ｄ-Link友訊科技也樂見其他地區之外籍學生申請獎學金，但會以烏克蘭學子為評選的優先考量。

台科大校長顏家鈺表示，此次與友訊再度合作，共同設立了「友訊集團獎學金」，最特別的是，除了學雜費、來回機票與生活補助金之外，友訊提供實習與就業機會，對外籍生們的意義更為重大，讓外籍生們安心學習、擁有專業技能進而留台工作，是最全面性的照顧和做法，期待透過「友訊集團獎學金」的設立以及台科大電資學院與電算中心的合作，能共同為烏克蘭與其他國際學子提供更好的學習、實習及就業的資源，並幫助他們進一步安排未來進入職場的機會，替台灣引進更多優秀的國際學子，培育優秀科技人才。