遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》，為了迎接17周年與暑假的到來，於今(22)日推出冒險家五大職業群共計15個職業全面翻新，不僅增加更多華麗效果，在技能上也全面優化，相信玩家可享受不一樣的體驗；官方同步推出限定【星光交響樂】、【紀念活動】，每日登入不僅可取得豐富對應獎勵，更可收集「星光樂團造型套裝」與「17周年紀念勳章」；此外，官方加碼再開放【極限燃燒1+1】，讓玩家快速培養兩隻角色，加速升等效率。

《新楓之谷》冒險家五大職業群 全面升級

《新楓之谷》於6月22日起將最元老的五大冒險職業群共計15個職業，全面優化技能效果，讓玩家在狩獵怪物或打王時都可以都能保持一定的便利性以及順暢的手感，同時也將角色形象設定強化，將故事及技能結合，更符合人物設定。提供玩家更多不同的遊戲體驗。此次，改版一共翻新了15個冒險家職業詳情如下：

※ 劍士職業群：英雄、聖騎士、黑騎士

※ 弓箭手職業群：箭神、神射手、開拓者

※ 法師職業群：大魔導士(冰.雷)、大魔導士(火.毒) 、主教

※ 盜賊職業群：影武者、暗影神偷、夜使者

※ 海盜職業群：拳霸、槍神、重砲指揮官

《新楓之谷》17周年限定活動「星光交響樂」、「紀念活動」每日登入獲取對應獎勵！

《新楓之谷》歡慶17周年的到來，官方於6月22日至9月6日推出【星光交響樂】活動，此活動更分為三大任務挑戰，包括：【史特菈的星光馬車】、【旋律硬幣】與【和聲硬幣】，玩家除了只要完成每日簽到活動，即可獲得相對應之獎勵外，在【旋律硬幣】更可以兌換不同三種獎勵，豐富獎勵與玩家們同樂。

《新楓之谷》17周年限定活動「星光交響樂」

官方同步於7月6日至7月26日開放【17周年紀念活動】，玩家只要簽到達到指定天數，就可獲得「星光樂團造型套裝」與「17周年紀念勳章」，玩家們千萬不要錯過此次的機會！

《新楓之谷》17周年限定活動「17周年紀念活動」

「極限燃燒1+1」培養雙角色 快速升等趁現在！

《新楓之谷》於6月22日至9月6日開放【極限燃燒1+1】，在活動期間內，玩家可創立一位「極限燃燒角色」，在Lv.10至Lv.200指定等級範圍內每升1等，即可額外獲得2等升級獎勵，完成第一隻角色培養後，可獲得「極限燃燒加速器」，並可指定任一角色獲得極限燃燒效果，一次培養雙角色快速升等，玩家們敬請把握!