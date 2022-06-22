焦糖楓文林店店長盧彥延（左起）、楊寶楨、焦糖楓執行長陳妍霖、學姐黃瀞瑩、焦糖楓文林店店長林淑如。（焦糖楓提供）

學姐黃瀞瑩（左）、楊寶楨。（焦糖楓提供）

學姊黃瀞瑩日前受邀開箱人氣串燒品牌「焦糖楓」，學姊分享疫情延燒兩年，不少店家空轉、很多商圈更是頻傳倒店，隨著後疫情時代來臨，民眾接種疫苗的高普及率及心態上也轉變好要和病毒共存，每個人都期望回到正常生活讓經濟復甦。

黃瀞瑩透露從小在士林長大，看著士林夜市繁華已不復當年，心中除了著急，還不斷想著要多做一些事提振商圈熱度，因此她特地考察人氣燒烤店究竟是什麼原因，能在一片倒店潮中，業績逆勢上漲，希望透過他們分享成功經驗，讓每位開店老闆學習成功關鍵，讓營業額都達標。

黃瀞瑩先是換上焦糖楓制服和清潔店面準備食材，接著了解人氣串燒品牌焦糖楓的前5名銷售單品為甜不辣圓片、番茄牛五花捲、烤雞翅、雞軟骨、烤麻糬，她笑說：「那就先從最受歡迎的下手，拿起食材桶本來只要拿五樣，但食材看起來新鮮不禁越拿越多變成滿滿一桶，應該很多人跟我一樣看著價錢超級親民就手滑拿很多。」

黃瀞瑩第一次擔任烤手，了解到原來焦糖楓特殊漢方烤肉粉及日式淡雅醬油做調味，主打現烤不油炸，烤出來的串燒飄著焦糖味有戀愛感，完成後秉持著好東西要和好朋友分享，學姊邀請Hit FM《嗆新聞》主持人楊寶楨一起開心品嚐串燒，也趁勢訪問焦糖楓的執行長陳妍霖和焦糖楓士林店店長盧彥延、林淑如，請益經營品牌和開店的成功法則。

執行長陳妍霖分享餐飲業最重要的莫過於「食材」，每個品項都精挑細選蔬菜、肉類都經過特殊除理，確保乾淨、營養。本來，焦糖楓是從小攤車開始起家做到即將開立15家分店，方便容易上手的官方LINE下單30秒搞定，還有搭配外送平台的合作，很快普及成為庶民美食的首選，實體店面走文青風裝潢簡約成為年輕人熱門的打卡景點，口碑一傳十、十傳百打出知名度，陳妍霖表示自己對於加盟商開店評估的嚴謹度，點和點之前有一定的距離，不壓縮彼此的業績把餅做大也是很重要的關鍵。

士林店店長盧彥延、林淑如也開心分享做任何事都需要有使命感才會成功，在第一線服務控管好產品和服務品質、不定期舉辦活動刺激消費和焦糖楓品牌特色連帶知名度連鎖效應 帶動分店業績上揚，也因為這樣一家不到十坪外帶外送店也可以以小博大、業績長紅。

黃瀞瑩和楊寶楨2人除了享用美食也吸收滿滿的生意經，楊寶楨說：「台灣是美食王國，仔細地留意還是有很多價美物廉又新鮮的銅板美食，今天的焦糖楓串燒就是讓我們可以花少少的錢也得到很棒的體驗，在此呼籲一下，士林商圈要回到往日榮景，關鍵還是國際旅客是否能回到過去的盛況，在國際觀光客回籠之前，我們要不斷增加內需的消費，慢慢讓商圈復甦起來 。」黃瀞瑩也感性分享雖然說現在疫情導致店家生意下降，原物料又持續上漲，但透過人氣串燒焦糖楓的成功經驗分享，希望讓更多的優質的商家和企業，不但能生存下去還可以提高競爭力，現在士林比較沒有觀光客，所以減少了很多收入來源，未來希望士林這邊自己也能參與推動更多的商圈規劃打造夢幻美食地圖讓士林的傳統能夠透過創新的包裝，再造榮景。