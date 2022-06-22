聯發科（2454）今（22）日發布天璣9000+旗艦5G行動平台，導入台積電4奈米製程，不過在5G支援頻段維持在Sub-6規格，預計將於2022年第三季搭載終端產品上市。雖然聯發科再端新品期盼激勵市場信心，不過受利空消息衝擊22日收盤則大跌7.03％，雖然力守800元關卡，但收盤價已經回到2021年1月位階。

聯發科表示，天璣9000+採用台積電4奈米製程和Armv9架構，八核CPU包括1個主頻高達3.2GHz的Arm Cortex-X2超大核、3個Arm Cortex-A710大核和4個Arm Cortex-A510能效核心。天璣9000+的先進CPU架構和Arm Mali-G710旗艦十核GPU，較上一代CPU性能提升5％，GPU性能更提升超過10％。

天璣9000+整合5G modem，支援Sub-6GHz 5G全頻段高速網路、3CC三載波聚合（300MHz），下行速率理論峰值達7Gbps，並支援R16標準的超級上行技術。天璣9000+整合了雙卡雙通技術，支援雙5G和4G的多種組合。

天璣9000+是天璣9000系列旗艦5G行動平台的新成員，專為智慧型手機市場日益增長的頻寬需求而打造。天璣9000+支援LPDDR5X記憶體，內建8MB CPU第三階快取和6MB系統快取。此外，天璣9000+ 整合聯發科技第五代AI處理器APU5.0，為不同應用場景提供高能效AI算力。

聯發科22日股價表現疲弱，主要是受到消費性市場低迷，以及庫存水位過高疑慮和下修投片量等利空訊息影響，終場收在807元、下跌7.03％，股價跌破4月底的808元低點，回到2021年1月初位階，且23日為聯發科除息交易日，投資人呈現棄息狀況。