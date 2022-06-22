星座運勢網站「星座巫師」分析，摩羯座、雙子座、處女座的說謊功力最高明，當他們有心欺騙他人，就很難被識破，讓敵人受到打擊，卻完全沒有還手的機會。

▍1.摩羯座

摩羯座雖然擁有很重的心機，又擅長隱藏情緒，不過他們平時很討厭說謊，連善意的謊言都不願意說，他們覺得一切交代的清楚明白，事情有條有理的處理妥當比較重要，沒必要搞些小動作徒增混亂。不過一旦有人惹毛摩羯座，就要特別小心了，為了回擊對方，他們會用盡各種手段，一定要給對方慘痛的教訓，此時他們就很有可能會說謊，而且功力高明到完全沒有破綻，讓對手完全落入陷阱。

▍2.雙子座

雙子座頭腦靈活，幽默活潑，又擁有好口才，因此身邊圍繞許多朋友，他們對喜歡的人非常真心，用心經營友誼，面對討厭的人則不會直接表達厭惡，會擺出不正經的樣子，動不動就說謊來戲弄對方，他們會真話假話穿插著講，讓人難以識破，分辨不清楚哪句是出自真心，說謊功力非常高明，總會讓對方每天都感到困擾不已，卻找不到回擊的機會。

▍3.處女座

處女座不會主動欺騙他人，對他們來說，最重要的是嚴格要求自己，把事情做好，所以他們平常看起來很單純，總是非常拚命，老實的完成分內的事情，其實如果他們想要使壞，很少人能識破他們的心機。當有人惹怒處女座的時候，就會開啟他們的黑暗面，手段和謊話一個接著一個不停歇，讓對方完全沒有招架之力，而且他們特別會說一些聽起來很合理的謊話，讓對方在其他人心目中留下壞印象，卻又做得不著痕跡，就算對方想要報仇，也搞不清楚到底是誰造謠的。