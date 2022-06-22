中南部疫情仍處於高原期，台中市府22日起開設45處快打站，為65歲以上長者追加第四劑莫德納疫苗，接種完成可獲2劑快篩劑及500元禮券，吸引大批長者排隊，但議員抨擊，位於南屯的靜思堂及西屯區2處快打站，動線規畫亂且缺乏告示，民眾頂著豔陽排隊，抱怨連連。

民政局長吳世瑋表示，市府22日起在全市各處開設快打站，因施打人潮相當踴躍，出現排隊的情況，為紓解人潮，已在第一時間增派人力支援，並在各快打站增設臨時棚架、水冷機等設備，過午後排隊人潮已獲得紓解。

台中市議會民進黨團總召江肇國表示，疫苗接種作業施行至今已逾1年，且老人接種已到第四劑，市府的規畫卻仍像是菜鳥；以靜思堂快打站的情況為例，室外沒有搭設遮陽棚，讓長者必須頂著豔陽排隊，且排隊人潮還繞了靜思堂一圈，現場更缺乏防疫分流措施。

江肇國強調，市府這次開設快打站，相關規畫措施宛如沒有經驗的團隊，這樣的做法對比關心市民的說法，言行不符，他要求未來若開設快打站，必須考量人潮與突發狀況，作法分流與動線規畫，提供市民完善的疫苗接種環境。

市議員林祈烽則說，西屯區何安活動中心動線安排差，讓一群老人頂著大太陽排隊，好不容易進入室內了，空間也是悶熱、不通風，令人感到很不舒服，許多長者紛紛打電話到服務處、抱怨都快熱暈了，市府應檢討改善。

吳世瑋說，在緊急處置後，各快打站的秩序與人流都獲得改善，他特別呼籲長者不必怕打不到疫苗、急著在上午排隊，快打站將視現場情況滾動延長服務時間，至於快篩劑與禮券的發放，各站也會機動調整留觀區候發人流。