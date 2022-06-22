台灣知名YouTuber阿滴，創辦YT頻道「阿滴英文」，又新增個人頻道「阿滴日常」，主頻道有高達267萬訂閱數，近日房地產的代言疑似引發爭議，被網友批「接代言是不是要有點良心」，該事件讓專業人士也出來提看法「拿來住就是違規」；而阿滴本人在今（22日）火速回應：「我滿頭問號」。

阿滴今（22日）發文稱看到網路上許多人批評接房地產代言沒有良心，認為他接代言是誤導大眾買下建物當成住宅。阿滴回應：「我代言的房地產，的確是位在乙種工業用地的建案。因此，建案的廣告上就清楚標示了乙種工業，在我頻道上的影片最一開頭也解釋了乙種工業的用途是工作室。」房子除了廁所以外沒有做隔間，當初廠商找阿滴時也明確說明，是想讓更多尋找工作室的消費者注意到該建案。

阿滴解釋：「對於每個商業合作，我都會花很多時間跟經紀人、法務討論，沒問題才會確認合作。」他也有實地勘查社區的每個細節，覺得社區品質不錯，最終才決定擔任代言人。阿滴強調房地產廠商有做到清楚標示、明確告知，認為自己不存在「規避法律責任」或是「沒有良心」的問題，最後不忘推薦土城的民眾考慮該建物。關於該建物的代言影片於去年9月上傳，一開頭就直言是當工作室形態使用的。

阿滴發文澄清。（圖／阿滴facebook）

許多粉絲為阿滴抱不平「酸民腦袋只長在鍵盤阿，沒必要理會」、「所以是哪個沒帶眼睛的在批評，影片拍得清清楚楚，現在眼睛是選配？」、「酸民可能認為這看起來很像一般住宅，就以為可以此為把柄來攻擊吧」。