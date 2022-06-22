國民黨縣市長提名近尾聲，高雄市長提名也進入倒數。黨副秘書長王育敏受訪表示，提名有一定程序，黨內民調剛做完，民調領先的國民黨智庫執行長柯志恩周一也拜會高雄市議會，等選策會開會討論定案，提名人選可望下周三常會公布。

對於日前傳出的黨內高雄市長民調排序，王育敏也澄清，黨中央在6月份曾分別委託十分與全方位公司做內參民調，作為參考重要依據，第一份民調排序前3名是柯志恩、高雄市議員陳麗娜、立委陳玉珍。

王育敏說，第二份民調納入前高雄市副市長李四川、前衛生署長楊志良，排序前三名為李、柯志恩與楊。王育敏所公布民調排序，與之前外傳民調不盡相符，王澄清之前外傳的是假民調，不是事實。

王育敏表示，現在民調結果出來，高雄當地也有蠻多議員清楚表態支持人選，選策會會根據這兩次民調結果正式提出人選，報請常會通過，確定提名人；希望下禮拜能夠出爐。

苗栗縣長提名部分，王育敏說，黨中央還在持續徵詢與整合中，只要確定人選，就會透過選策會、提名小組通過，再正式報請中常會通過提名。

至於之前選策會通過徵召立委徐志榮參選苗栗縣長是否還算數？王育敏回應，最終還是要徵得當事人同意，溝通都還在持續中。

苗栗縣議長鍾東錦上午北上拜會黨主席朱立倫，被解讀仍在積極爭取提名。王育敏說，每一個人都可以表達參選意願，但國民黨最終只能提名一席參選，大家再團結追求勝選，新竹市長提名事如此，希望苗栗縣也能如此。

而就新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕提名連任部分，王育敏表示，黨中央完全尊重兩人宣布連任時程，只要符合選務規定就可以，預計8月28日全代會前底定，在全代會上完成黨籍縣市長與縣市議員造勢，贏得勝選。

依據中選會規畫，今年地方九合一選舉將於8月29日至9月2日受理候選人登記。