導演麥可豪茲曼榮獲荷蘭阿姆斯特丹電影節最佳導演。（852 Films提供）

香港女星何超儀曾提名金馬獎最佳女配角。（852 Films提供）

何超儀與老公陳子聰共同監製的電影《Edge Of The World》近日榮獲荷蘭阿姆斯特丹電影節最佳導演，喜迎好消息的同時，何超儀的母親藍瓊纓病逝，她只能先強忍傷痛處理後事，待心情漸漸平復後才公佈獲獎消息，也希望將此好成績獻給已逝母親。

在《Edge Of The World》完成拍攝後，無奈遇上疫情，上映計畫一波三折，去年入圍了荷蘭阿姆斯特丹電影節最佳北美電影、最佳導演，豈料當時歐洲疫情肆虐，電影節被迫取消，讓何超儀大嘆可惜。事隔1年，當她漸漸淡忘電影曾入圍一事，沒想到隨著電影節今年復辦，去年入圍的電影再次獲得了角逐機會，甚至獲得了最佳導演，讓她又驚又喜。

《Edge Of The World》由曾為不少天王天后如瑪丹娜拍攝MV的導演麥可豪茲曼執導，故事是以19世紀英國著名探險家詹姆斯布魯克的事蹟為藍本，講述他帶領馬來西亞的原住民脫離蠻夷，走出英國的殖民統治，進入文明之路。金球獎影帝強納森萊斯梅爾在片中飾演男主角，而何超儀則是飾演他的前女友，角色相當關鍵。

對於導演麥可豪茲曼獲得最佳導演獎，何超儀衷心祝賀：「我代表852電影公司祝賀Michael奪得最佳導演一獎。這部電影剛拍完後，歐美便遇上疫情高峰，影響了整部電影的上映計劃，這次獲獎無疑地給了這部電影專業的肯定，也希望能令電影再度受到注意。」

回憶起與導演麥可豪茲曼在工作時的趣事，何超儀坦言：「Michael很嚴謹，拍攝時，他要求我穿清朝古裝，並以英式口音英語唸對白，為此我花了不少時間練習英國口音英語，在現場NG了好幾次，幸好最後順利完成！其實這部電影是一次很好的中、西方文化的融合，這也是電影公司希望走的方向。」她也感慨的說，希望天上的母親能看到自己為這部電影做的努力。

另一個好消息是，《Edge Of The World》獲得馬來西亞國際電影節的邀請，成為電影節的開幕電影，屆時何超儀、陳子聰及導演麥可豪茲曼、監製羅伯阿林將會一同出席首映，為電影揭開序幕。