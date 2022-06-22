黑心快篩議題延燒，國民黨今質疑，快篩試劑的緊急使用授權（EUA）是由食藥署的臨時人員處理，質疑這些對象的續聘關鍵在於是否「圓滿達成老闆指示」。食藥署長吳秀梅今回應，EUA的審查是由署內同仁進行，包含公務人員系統與約聘人員，這些都是食藥署的同仁，雖然約聘人員的是1年1聘，但很多人都待很久，很有經驗，EUA的審查也是以團隊的方式處理。

針對國民黨質疑，吳秀梅表示，我們這些EUA的審查，都是由署內的同仁進行，同仁有的是公務人員的系統，也有約聘人員，但是這些約聘人員不是每一年都在換人，有的在食藥署待的時間非常長，也都很有經驗，確實都是我們的同仁在執行。

吳秀梅表示，不管是公務體系或是約聘的，都是我們（食藥署）這邊的。他們（約聘人員）是1年1聘，卻不代表他們每年就會離開，有人雖然會離職，但是也有人待很久，很多人都對業務很熟悉，且EUA也並非單一對象進行審核，而是以團隊的形式處理。