蕭秉治在MV中帶領另外兩名具有超能力同類，逃離被實驗的輪迴宿命。（相信音樂提供）

蕭秉治原本以為可以享受在公路開吉普車的感覺，無奈天公不作美。（相信音樂提供）

蕭秉治新專輯《狂人》前二波抒情主打〈毒藥〉、〈都是我的錯〉，無論在數位或KTV排行榜都榜上有名，第三波抒情主打〈逃〉22日釋出MV，〈逃〉創作靈感也是來自於蕭秉治自身的故事，他說：「這首歌想鼓勵大家，也是想鼓勵自己，希望每個人面對低潮的時候，都可以勇敢的去面對，去珍惜身邊美好的人事物。」五月天瑪莎友情BASS助陣、獅子LION前團長吳力勻LeeQ編曲開啟遼闊意境，更感受到走過風雨，天晴後生命其實這麼珍貴。

為呈現〈逃〉渴望逃離內心糾結的心境，MV導演Ares Wu將蕭秉治設定為擁有特異功能的新人類，他擁有瞬間移動強大威力，並帶領另外兩名具有超能力同類逃離廢墟實驗室，終結被實驗的輪迴宿命，擁抱全新人生。如果有超能力的話，蕭秉治笑說瞬間移動正是他最想擁有的，他說：「因為我就能瞬間移動到洛杉磯，很棒！不用經歷長途飛行。」

不過現實生活中的他，並沒有超能力，從廣闊的瑞芳草山雷達站移動到桃園的室內場景，還是得靠車子移動，拍攝外景時又遇到了大雨，原本想在車內等待二個小時等雨停，無奈天公不做美，只好將外景戲都得改到室內拍攝，拍攝到一半遇上大雨「逃」回車上，他無奈笑說，才說上一支〈都是我的錯〉MV是最爽的MV，都待在民宿拍攝，結果〈逃〉MV看到腳本原本以為可以享受在公路開吉普車的感覺，沒想到卻成了歌如其名，成為這次拍攝過程最狼狽MV。

此外，蕭秉治受疫情影響，「狂人」新專輯演唱會台北場延期至7月2日在Zepp New Taipei，同時為了體恤中南部歌迷舟車勞頓，一次公布8月7 日17：00在台中 Legacy，8月13日17：00高雄後台BACKSTAGE LIVE舉辦。台北場重新啟售：https：／／tixcraft.com／activity／detail／22_wild，台中高雄場6月26 日中午12：00 拓元售票開賣。