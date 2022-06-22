陽明海運深耕中南美洲市場，將自今年7月中旬新增一組遠東-中南美西岸航線(簡稱SA8)，此航線由陽明海運、萬海航運股份有限公司與太平船務公司共同派船，預計於7月13日自寧波(Ningbo)首航，提供客戶遠東往返中南美西岸區間更多元且穩定的優質運送服務。SA8共配置8艘2400-3700 TEU級貨櫃輪，其中陽明海運投入2艘，提供70天巡航的每週定期航班服務。

陽明海運目前已有SA4及SA6二組航線提供遠東往返中南美西岸直航服務，再加上本次新增之SA8航線，更加綿密的服務網絡可滿足當地客戶需求。

萬海航運表示，因應南美西岸市場發展，這條華中北、韓國至智利直航航線 (ASIA - SOUTHAMERICA II SERVICE，簡稱AS2航線)，將由十艘3000~4250 TEU之船舶擔任定期巡航服務，航程周期為70天。首航次將於2022年7月13日由寧波港出發。

萬海航運指出，新增此一華中北、韓國至智利直航航班並搭配現行服務網絡，將提供往返於華北／韓國／華中／華南／和南美西岸之間的客戶，更優質、更迅速且更為綿密之運輸服務，以滿足客戶需求。