身家400億的太陽集團創辦人、澳門賭場大亨周焯華(洗米華)，因涉嫌在大陸開設非法賭場而被捕，牽連安以軒丈夫、德晉集團主席陳榮煉，經查後周焯華涉4大罪遭起訴，將於今年9月2日開庭審理，全案牽涉金額高達8000億港幣(約3兆多新台幣)，周焯華最嚴重可能被判刑33年。

周焯華去年11月因涉嫌非法在大陸開設並經營賭場，被溫州檢察院批准並於澳門被捕，全案隨後進入司法調查，查閱起訴書後發現，除了周焯華的太陽城外，陳榮煉旗下的德晉集團等其他幾家公司也捲入，據悉2007成立的德晉集團，乃當地的博彩中介人之一，去年貴賓廳轉碼數更超過周焯華所擁的太陽城，陳榮煉因此於今年1月被捕，太太安以軒自此神隱。

據港媒報導，早一步被逮捕的周焯華，自去年11月被澳門當局逮捕後，羈押候審至今，案件經調查，其中涉案的包含11名相關人士，周焯華被控創立犯罪集團、非法賭博、洗黑錢等罪，警方之後大動作召開記者會，宣告周焯華全數認罪，至於其他嫌犯涉及哪些犯罪事實？以及被起訴的內容等，目前仍屬司法機密。

澳門檢察院表示，涉案的嫌犯觸犯了澳門《刑法典》中的「領導犯罪集團罪」、「參加犯罪集團罪」、「清洗黑錢罪」及「不法經營賭博罪」，最高刑期分別可處12年、10年、8年及3年有期徒刑，最重可被判處坐牢33年，全案將於今年9月2日正式審理。