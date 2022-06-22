金曲歌王許富凱特地帶金曲獎座現身，想將好運傳給舞思愛。（花蓮縣政府提供）

全台暑假最具指標性的音樂盛典「花蓮夏戀嘉年華」，在睽違2年後，將於2022強勢回歸，表演清單更號稱是「史上最豪華」，將由女神謝金燕、動力火車、玖壹壹、炎亞綸、許富凱、曹雅雯、壞特？te、五堅情接力登場。

花蓮縣政府今（22）日特別舉辦記者會，熱鬧公布「2022花蓮夏戀嘉年華演唱會」將從7月9日至13日、連續5天在花蓮東大門廣場熱情開唱；記者會現場邀來「全能唱跳歌手」鼓鼓（呂思緯）、「金曲歌王」許富凱到場造勢，更一口氣宣布5大主題夜：「嘻哈新勢力」、「全民瘋K歌」、「浪漫仲夏夜」、「搖擺金曲樂」、「原民好聲音」，超過40組夢幻偶像歌手接力登場，主打全台最強音樂盛典，將帶給粉絲今夏最難忘震撼的聲光饗宴。

鼓鼓呂思緯不到半年再度回到花蓮演出，對於站上熟悉的花蓮東大門舞台，鼓鼓許願超想吃花蓮盛產的消暑良品：「謝謝花蓮每年的邀請，最近都在準備演唱會，比較沒時間往外縣市跑，趁著演出可以去花蓮，當然是要吃一波花蓮厲害的大西瓜消暑一下。」至於演出歌單，鼓鼓表示今年發行了新單曲《聽到請回答》，「當然要在花蓮唱新歌，希望7／12當天可以一起大聲回答我喔！」

金曲歌王許富凱再度受邀來到夏戀舞台開唱，他表示來花蓮與粉絲們相見已經是富凱每年夏天必做的事情，「每年可以到花蓮參加夏戀嘉年華，實在非常幸福，我太喜歡花蓮，可以放鬆舒壓工作之餘又可以享受美景放鬆，真的是會讓我一想到就嘴角上揚開心的事。」至於歌單則讓他想破了頭，目前仍無法定案，「有好多想唱的歌，但盡力挑到能讓大家都喜歡的歌，要好好燒腦一下了」；至於到花蓮最想做的事情，他悄悄透露：「一定要去我很喜歡的兩家咖啡廳！」面對炙熱的夏季來臨，更打趣說：「好想想泡在太平洋裡消暑。」另外，此次記者會現場他特別帶來自己的金曲歌王獎座，想將好運氣傳遞給剛入圍本屆金曲獎的花蓮歌手舞思愛。

舞思愛今年以全阿美語專輯《那葡萄樹上的女孩》入圍本屆金曲獎最佳原住民語歌手，能站上自己家鄉的夏戀舞台演出，她直呼：「絕對是一種回家的感覺，覺得整個很放鬆、很開心，就像跟家人可以在一起嗨、一起玩的樣子。」至於將演唱首張全族語創作專輯的歌曲，第一首歌是MV拍攝時刻意選在花蓮我成長的三個重要地方取景的《生命》，與專輯主打歌《不要忘記》，最後則是今年2022年聯合豐年節的主題曲。回家鄉最想去七星潭看星空、迎日出、再回光復吃冰、回瑞穗老家參加豐年祭。此次記者會現場，花蓮縣長徐榛蔚更送上由花蓮小米製成的大福，象徵吉祥、福氣到來，祝福花蓮的女兒舞思愛一舉拿下本屆金曲獎，為花蓮爭光。

2021-2022花蓮太平洋觀光節跨年演唱會，屆時活動期間會場周邊將實施交通管制，管制路段包括重慶路與中山路、中山路與軒轅路口、中山路與花崗街口、福町路一帶。若是搭乘大眾運輸工具的旅客，可於花蓮火車站前站左前方之客運站搭乘花蓮客運「中華站」下車，步行至活動會場，或選擇至花蓮火車站前站旅遊服務中心搭乘統聯客運308、太魯閣客運301號至中華站下車。活動期間可以透過MTV台、三立新聞網、Vidol影音、三立官方 YouTube頻道、MOD三立綜合台、三立國際台等全程熱情直播，還有三立都會台及台視綜合台精彩播出。