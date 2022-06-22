日前，聯準會一次大升3碼，以及未來可能還會強力升息的效應已慢慢顯現。亞洲匯市表現22日可說是全軍覆沒，因為強勢美元已慢慢成形。

先看日本，日幣兌一美元已經來到136.39價位，亞洲交易盤中，一度貶至136.71，繼續朝24年新低紀錄邁進。至於菲律賓的披索，以及韓國的韓元，也各創超過16年以及將近13年新低價位。

22日，菲國披索兌一美元一度貶值0.7%至54.635。同時，韓元也曾貶至1,297.85位置。另外，泰銖以及人民幣至少都貶0.4%。至於像新台幣以及印尼盾，也都貶0.2%到0.5%之間不等。

與歐美急速升息相比，大部分亞洲央行對利率態度比較像慢郎中，因為不急著大幅調升。匯銀人士認為，亞洲貨幣未來要升或貶，央行的利率決策就是關鍵之一。

在亞洲地區，菲律賓以及馬來西亞央行已開始實施緊縮政策，但比美國慢不少。菲國央行22日重申，不太可能在23日將當地主要利率調升超過1碼。同時，也暗示不需要大幅度升息來讓菲幣止貶。

其它的亞洲各國，有些偏向先停看聽再說。印尼央行22日指出，除非看到當地通膨真的大漲再說。同樣在泰國，目前也是沒有調高利率，反而是用凍漲民生必需品的方式，來抑制通膨崛起。