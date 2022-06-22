在國內疫情尚未完全緩解下，遠距教學短期仍將持續為重要選項，隨之而來的就是對平板以及傳輸的需求，電信業在其中就扮演重要角色，中華電(2412)就提供「遠距上課、宅家學習」的便利服務，遠傳(4904)則是祭出「金好學」學習平板方案。

疫情尚未緩解前，遠距上課、居家學習需求仍在，中華電有鑑於此，於全台直營與特約近700間門市提供「遠距上課、宅家學習」的學子，協助解決使用3C產品或網路連線設定的便利服務。另外，客戶也可以透過「線上預約」方式，至網路門市或中華電APP預約再至臨櫃，縮短等待時間及接觸風險。

遠傳即日起推出遠傳「金好學」學習平板方案，搭配全新升級的三星10.4吋大平板三星Tab S6 Lite(Wi-Fi版)，即可享有行動上網吃到飽、S Pen、化身小筆電的鍵盤皮套、以及遠傳獨家贈送的Ai學霸數位學習3個月體驗帳號，可依據需求不同而搭配適合的平板方案，輕鬆入手月租費299元起，另也可搭配月租費999元，整套學習平板就可以享用0元方案。三星Galaxy Tab S6 Lite附S Pen(WiFi版)，Galaxy Tab S6 Lite配備超窄邊框10.4吋大螢幕以及S Pen低延遲筆觸、模擬真實的手寫體驗，外加支援即時手寫辨識，能立即轉換成文字。

遠傳「金好學」學習平板，讓不同需求的你都能自由選，對行動上網有重度需求的學生，可搭配月付699元4G資費(36個月)，學習平板專案價只要2490元；需要上網和通話的學生，建議選月付999元5G資費(36個月)，平板0元帶回家。想要低入手月租費，只需輕量上網，可以選擇月付299元(36個月)，專案價只要6490元。