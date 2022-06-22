《天堂2M》今（22）日更新多項遊戲內容，包含新職業、職業超越系統，同時推出「格蘭肯降臨」活動，並開放新獵場「燃燒的沼澤」、新增三種隊伍副本等等。

《天堂2M》今日迎來突破限界的新篇章「職業超越系統」。職業超越系統是將多餘的職業卡片作為材料，賦予額外力量至英雄等級以上職業的系統。系譜以外英雄等級以上的所有職業皆可嘗試超越，成功超越的職業將會變更外型，並額外賦予能力值及超越技能效果。當繼承者的潛在之力覺醒時，將會開啟超人境界。

本次更新也新增8種職業，包含2種傳說職業，主武器大劍、匕首的「耶提斯 潘 艾帝納」、主武器二刀流、魔珠的「薩拉普」；以及6種英雄職業，主武器大劍、匕首的「拜爾」、主武器二刀流、魔珠的「司斐侖」、主武器槍、匕首的「潔妮恩」、主武器大劍的「耶班」、主武器大劍的「哈蘭特」以及主武器魔杖的「特斯」。

《天堂2M》開放全新職業

「格蘭肯降臨」為兩週一次，在亞丁攻城戰開始前隨機發生的活動，可以透過戰場上的閃電特效等來知道是否發生了「格蘭肯降臨」。亞丁攻城戰結束後，勝利血盟可以跟著血盟成員一起穿越次元門，討伐降臨人界的「格蘭肯碎片－卡利戈」；而攻城戰參與者可以獲得「格蘭肯烙印增益BUFF」。

《天堂2M》格蘭肯降臨

此外還有其他更新內容如：

依照於世界內發生的戰鬥、交易活躍度狀態賦予各世界等級，並依據世界等級賦予該世界所有勇士輔助魔法優惠。

開放亞丁領地新獵場「燃燒的沼澤．永恆火花」，主要獎勵為「克蘭波項鏈、天使戒指、龍鱗、火焰脛甲」。

新增隊伍副本「肯特拉營帳」、「最終庭園」、「灰色祭壇」。

新增信念胸針、英雄等級收藏品。

《天堂2M》今日也推出多項活動：

【初夏的每日祝福】：6/22維護後～6/29維護前，活動期間30級以上繼承者可在鑽石商店使用622金幣購買「初夏鑄幣（活動）」，使用「初夏鑄幣（活動）」可開啟「初夏每日祝福」每日優惠並獲得「初夏召喚箱（活動）」。

初夏的每日祝福

【初夏的水精寺院】：6/22維護後～6/29維護前，活動期間在水精寺院中狩獵怪物時，有機會獲得「隱藏的飾品箱（活動）、水精閃亮箱（活動）」。

初夏的水精寺院

【初夏的恩寵祝福】：6/22維護後～6/29維護前，活動期間內殷海薩恩寵充能量上升100%；經驗值獲取量+20%、金幣獲取量+20%。

初夏的恩寵祝福

【初夏的金甜西瓜】：6/22維護後～7/6維護前，活動期間內每日13:00、20:30可參加初夏金甜西瓜狩獵，擊破各種不同的西瓜，可獲得多樣豐富又香甜的精美獎勵。收集西瓜種子（活動）可向NPC伯尼斯（活動）兌換額外獎勵。

初夏的金甜西瓜

【初夏的副本征服】：6/22維護後～6/29維護前，活動期間内「毀壞的城堡、安塔瑞斯洞窟、克魯瑪高塔、象牙塔」副本基本時間加倍。

初夏的副本征服

【初夏的血盟成長支援】：6/22維護後～7/6維護前，活動期間內血盟經驗值獲得量提升2倍。

初夏的血盟成長支援

【初夏的深淵】：6/22維護後～7/6維護前，活動期間内在原野狩獵將隨機獲得「深淵的黑闇（活動）」，收集深淵的黑闇（活動）可兌換各種道具。

初夏的深淵

【初夏的傳說BOSS】：6/22維護後～6/29維護前，活動期間內掉落傳說級道具的傳說首領100%登場！

初夏的傳說BOSS

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