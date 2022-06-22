疫情圖示。（羅浚濱／竹縣傳真）

疫情圖示。（羅浚濱／竹縣傳真）

疫情圖示。（羅浚濱／竹縣傳真）

疫情圖示。（羅浚濱／竹縣傳真）

疫情圖示。（羅浚濱／竹縣傳真）

中央22日公布新竹縣新增1283例確診案例，分別為620名男性和663名女性，年齡分布在0至101歲，12歲以下200人，65歲以上136人，多數集中18至64歲青壯年佔6成8，目前新竹縣居家隔離1403人，居家照護列管人數6405人。統計至6月21日止，新竹縣累計確診人數85920人。

確診者分布為竹北市429例、竹東鎮293例、湖口鄉135例、新豐鄉109例、新埔鎮97例、關西鎮59例、芎林鄉48例、橫山鄉32例、寶山鄉32例、北埔鄉20例、峨眉鄉7例、尖石鄉14例、五峰鄉8例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，24至26日除規畫新竹縣婦幼館、竹北里集會所、湖口聖母診所旁廣場及關西鎮衛生所社區接種場次外，再增開竹東、新豐、寶山和湖口等4場衛生所的接種站。

預約請至新竹縣疫苗預約入口網：https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1060＆sms=10068

竹縣各衛生所、合約院所持續提供疫苗接種服務，時間地點可查詢新竹縣疫苗地圖：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996