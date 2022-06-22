苗栗縣聯合大學，今年適逢創校50周年，以「為守護石虎而跑」為主題，舉辦「八甲馬拉松」活動，即日起開放報名，並在10月23日正式開跑。
聯合大學從2014年開始舉辦「八甲馬拉松」，讓民眾認識大八甲校區跟苗栗西湖風光，廣受大眾好評，去年因疫情停辦，在眾所期待下，校方今年恢復辦理，也因今年適逢創校50周年，特別以「為守護石虎而跑」為主題，並調整馬拉松路線，讓民眾可欣賞苗栗、西湖、通霄等鄉鎮市沿途風光。
熱愛馬松的聯合大學校長是秘書馮秀娟，已有10年路跑經驗，每屆八甲馬拉松賽事也都不缺席，這次更參與規畫馬拉松賽事。
馮秀娟說，這次馬拉松路程會從學校出發，行經八甲茶園、苗33黃金一路金城武樹、西湖老街、國道3號天空之橋，行經之路生態豐富，都是石虎、穿山甲出沒的地點之一。
她表示，不僅是比以往更優美、更有遮蔽陽光的路線，也避開人車多的地方，讓跑者跑的過程可以盡情享受沿途風光，若喜歡挑戰的民眾，沿線也會有淺山地貌，因此仍具有挑戰性。
聯合大學校長李偉賢說，苗栗縣有好山好水，今年特別結合苗栗縣政府，以及發動校友、全校師生來舉辦八甲馬拉松賽事，而石虎是苗栗特有的保育動物，這次馬拉松除達到推廣運動也別具教育意義。
李偉賢表示，也因為今年是學校創校50周年，所以特別製作創校50周年的金門紀念酒，要提供給每個馬拉松組別的第50、500、1000、1500名，都會致贈一瓶，鼓勵民眾踴躍參與。
聯合大學指出，這次馬拉松分為全程馬拉松組42公里、半程馬拉松組21公里、 一般路跑組10公里、健康組5公里，全馬最高獎金有1萬元，報名費依各組別550到1100元不等，報名總人數4300人，費用包含保險、紀念衫、伴手禮、毛巾、完成獎牌、餐盒等項目。
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