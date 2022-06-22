日本「國立青少年教育振興機構」今天公布一份跟美國、中國與韓國相關機構合力進行的跨國調查，日本有47%高中生擔憂因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡，居4國之冠。

日本共同社報導，調查顯示，日本有59.2%高中生認為COVID-19「很可怕」，僅次於韓國位居第2。

擔憂因染疫丟掉生命的比率，中國有26.9%、韓國有30.6%，日本高中生有較他國對染疫致死抱持更強烈不安的傾向。

這份調查在2021年9月到2022年2月間進行，獲得日美中韓4國高中協助下，以網路等方式完成，每個國家分別獲得約2000人到4000人有效回答。

時事通信社報導，同份調查顯示，認為「與其煩惱未來的事不如樂在當下」的比率，日本高中生居4國之冠。但另一方面，日本高中生對未來受到不安的比率，也是4國最高。

國立青少年教育振興機構客座研究員池田幸恭說，這不光是因為疫情擴大帶來的恐懼感讓青少年覺得「現在好就好」的即時行樂主義，可能也包含了「正因為無法預測未來，所以應該珍惜當下」的正面看法。