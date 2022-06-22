消費性電子需求疲弱，衝擊電子業第三季恐旺季不旺，電子族群22日全盤皆墨，其中被動元件族群幾乎檔檔破底，電感廠臺慶科（3357）、MLCC廠華新科（2492）跌出百元俱樂部行列，三位數被動元件股只剩下龍頭廠國巨（2327）、保護元件龍頭興勤（2428）、MLCC廠禾伸堂（3026）。

零組件廠表示，中國多地封城、俄烏戰爭爆發，加上日益升溫的通貨膨脹，今年連中國人都在省錢，「手機賣不出去是中國消費緊縮的寫照」，業界也評估，第二季爆發的砍單潮將衝擊供應鏈第三季的業績，因此第三季旺季效應恐落空，旺季不旺的氛圍儼然成形。

智慧型手機雖是這一波景氣急凍的震央，然而供應鏈細數各類應用，消費性電子包括NB、平板及TV需求同樣疲弱，網通、伺服器需求也只是平平；加上俄烏戰爭爆發，因中國電價上漲而轉戰東歐的挖礦產業全倒，戰爭也衝擊汽車供應鏈、植物照明的需求，各類需求不振，均對第三季的能見度投下變數。

不過供應鏈也強調，慣例上手機品牌廠的修正潮不會一波到底，而且通常會伴隨修正過頭之後的反彈，清明節以後已歷經多輪下修，非蘋手機廠無人不砍單，三星雖是最後一根稻草，也可望是最後一棒，「後面在更差的機率不大」，供應鏈業績力拚第三季觸底，第四季希望有小幅度回彈。

22日加權指數殺聲隆隆，被動元件族群也難以倖免於難，幾乎檔檔破底之外，華新科、臺慶科本周跌出百元俱樂部行列，分別收在93.1元、99.5元，整個族群的百元股銳減至三檔，僅龍頭廠國巨、保護元件龍頭興勤、利基型MLCC廠禾伸堂力撐三位數以上。

國巨目前針對第二季營運展望仍維持法說會上的預估，本季營收目標仍落在0～3％，儘管展望沒有改變，但國巨仍遭空頭摜壓，22日持續下跌4.95％，收在335.5元，距離國巨第15度庫藏股平均價位395.08元，已經跌逾15％。