嘉義市政府啟用電子支付，可參加摸彩。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府啟用電子支付，有摸彩抽獎。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

民眾到嘉義市東區戶政所使用電子支付，參加摸彩。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府推動多元支付，13個公家機關即日起提供信用卡、電子票證及電子支付等12種載具讓民眾買票、繳付規費，還有抽獎活動，獎品有iPhone 13手機、掃地機器人等，鼓勵民眾利用多元支付。

市府表示，嘉義市政府行政處、警察局、財政稅務局、衛生局、文化局、市立美術館、長期照顧管理中心、東（西）區公所、東（西）區戶政事務所、東（西）區衛生所，都可以使用電子支付繳交行政規費、掛號費、買門票及罰鍰等。

民眾可使用包括VISA、MasterCard、JCB等實體信用卡，或悠遊卡、一卡通等電子票證，還有Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、街口支付、台灣Pay、悠遊付及icash Pay等數位支付方式。

市府智科處長郭軒志指出，檜意森活村、東市場、文化路等商圈已有店家提供多元支付方式，這一波以80多萬元經費在市府轄管的13個機關建置多元支付電子機具，啟動多元支付，民眾繳費更便利，也減少染疫風險。

為鼓勵民眾用多元支付，市府推出17萬元以上的好禮三重奏抽獎活動，第1重到嘉義市政府智慧科技處臉書活動官網完成指定行動，可摸彩抽500元禮券。

第2重限量早鳥禮，到指定的13個機關使用多元支付方式繳納規費，各機關前50名民眾憑收據可領取100元超商禮券，送完為止。

第3重臨櫃申辦有2波抽大獎機會，即6月20日至8月19日、8月22日至10月21日，頭獎iPhone 13手機，還有氣炸鍋、護眼樂眼按摩器、多功能掃地機器人、血壓計、體脂計、摩髮梳、美式咖啡機。