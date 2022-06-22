孫文學校總校長張亞中今（22）日仍依原先排定的行程拜會高雄市議長曾麗燕及黨團。（柯宗緯攝）

孫文學校總校長張亞中今（22）日仍依原先排定的行程拜會高雄市議長曾麗燕及黨團。（柯宗緯攝）

「沒有一個人願意被別人玩！」孫文學校總校長張亞中痛斥，自己不能接受假民調「玩人」。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長人選將提名國民黨智庫執行長柯志恩態勢明朗，傳出最快下周三將被徵召。不過，孫文學校總校長張亞中今（22）日仍依原先排定的行程拜會高雄市議長曾麗燕及黨團，他強調，若柯志恩被徵召會祝她高票當選，但他仍拋出高雄市長應辦初選，更怒轟黨中央不該做假民調「玩人」。

張亞中認為，國民黨高雄市長仍要辦初選，50％黨員投票、50％全民調 ，並有政策發表和辯論，讓民眾看到牛肉，也才能提升黨的形象，否則用全民調產生人選，只是黨在便宜行事或方便黨主席提名。

張亞中抱屈說，自己已經到高雄跑數個月，但黨中央迄今都沒徵詢過他，卻把他納進第1份民調中，「我是當事人，有無權利要求黨中央把民調給我看看？」，他質疑該民調真偽，是否為羅生門，因此派辦公室主任何啟聖兩度到黨中央索取高雄市長民調，對於今天何啟聖又吃閉門羹要不到資料，他直斥難道見不得人？

「沒有一個人願意被別人玩！」張亞中痛斥，自己不能接受假民調「玩人」，他個人不願意再被納入滾動式的民調，因為可能早已有指定的答案。他再次強調，想了解民調真偽跟張亞中無關，而是關於本黨未來的千秋大業，黨是否能有個公平、公開、公正的形象。

對於未來若是柯志恩批藍袍參選高市長，張亞中表示，「柯志恩能來高雄，我祝福她高票當選」，並強調「我不會發生像桃園一樣的事情，我都是樂於接受」，但是請黨在這個過程中不要去傷害其他的同志，假民調就是喪德的行為，不把同志當成同志，這是民主政治不容被允許。

張亞中表示，他個人很相信因緣，父母埋葬在高雄，高雄也成為他的故鄉，他對高雄很有感情，「我拿得起放得下，如果有好姻緣，黨和市民歡迎我，就勇敢承擔」，但因緣不到，或有人破壞因緣，他也不會強求，只能跟支持者們說抱歉。

高雄市議長曾麗燕這半個月以來，疲於接待有志參選高雄市長的人馬，她坦言，議員們對於選情相當緊張也很關心，因此希望黨中央盡快提名人選，領導議員選舉，並選上市長為高雄打拚。