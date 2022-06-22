台灣運彩xT1聯盟元年球季落幕，聯盟今天（22日）起陸續公布年度獎項得主，首先空開的是年度最佳球團經理人，高雄全家海神執行長李偉誠在媒體及球團票選皆獲青睞，獲選2021-22球季年度最佳球團經理人。

T1聯盟本季年度最佳球團經理人獎項由籃球媒體工作者和球團代表共同選出，票選權重分別為9比1，共有34位籃球媒體工作者和9位球團代表參與票選，李偉誠在媒體票選中獲得13票、球團票選獲得3票，經過加權計分後脫穎而出，獲得殊榮。

高雄全家海神去年11月才正式宣佈成軍，執行長李偉誠身為球隊組軍操盤者，短短時間內吸收九太科技籃球隊主力作為班底，並大手筆網羅旅外球星胡瓏貿，另延攬澳洲國家隊教練喬伊斯（Brendan Joyce）執掌兵符，外援尋找也慧眼獨具，找來前NCAA助攻王布銳克曼（Jason Brickman）和立陶宛國家隊巨塔庫薩斯（Mindaugas Kupsas），打造出堅強的海神軍團，例行賽以23勝7敗奪下第1，季後賽連過台灣啤酒英熊、台中葳格太陽兩關，笑納總冠軍。

除了戰績開出紅盤，海神隊主場經營也營造出職業賽事高規格，挾南台灣最高等級體育館高雄巨蛋的優勢，海神推出一系列高質感視覺設計，並在主場周的行銷舉辦親子手做DIY、美甲、按摩等周邊活動，成功在家庭族群圈粉。

接下來T1聯盟逐日公布年度最佳教練、年度最佳新人、年度最佳第六人、年度最佳防守球員及年度防守第一隊、年度第一隊等獎項，7月4日下午將舉辦聯盟元年End of Season Party，屆時年度MVP、年度最佳外援及年度金哨獎都會揭曉。