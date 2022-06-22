臺灣銀行鳳凰城代表人辦事處於21日於美國亞利桑納州鳳凰城正式開業。亞利桑納州位居美國西南部之交通要衝，亦為美墨加協定(USMCA)區內貿易之重要門戶，首府鳳凰城(Phoenix)為美國第五大城，經濟以高科技產業、環保科技、航太工業及光電業為主，為美國第三大電子工業中心，並為半導體產業重要聚落，我國半導體供應鏈持續進駐當地，更將強化當地產業版圖。

根據金管會資料，我國銀行在美國分支機構共有25家分行、3家子行及2家代表人辦事處，在亞利桑納州則尚未設立分支機構，臺銀此次前進亞利桑納州設辦事處，也是國銀首家。未來臺銀也會在當地籌組聯貸案來助陣半導體臺廠供應鏈。

臺銀美國鳳凰城開幕酒會由董事長呂桔誠主持，鳳凰城市長Kate Gallego、亞利桑納州財政長Kimberly Yee、亞利桑納州商務廳廳長Sandra Watson、美國在臺協會商務組組長Brent Omdahl及大鳳凰城商會主席Chris Camacho等貴賓出席致詞，亞利桑納州參眾議會臺灣友誼連線成員、亞利桑納州保險金融局、我國駐洛杉磯臺北辦事處及金管會駐紐約代表處亦參與盛會，我國半導體廠商、當地臺商及國際金融同業力挺支持，共同慶賀臺灣銀行在美網絡拓展。

亞利桑納州位居美國西南部之交通要衝，亦為美墨加協定(USMCA)區內貿易之重要門戶，首府鳳凰城(Phoenix)為美國第五大城，經濟以高科技產業、環保科技、航太工業及光電業為主，為美國第三大電子工業中心，並為半導體產業重要聚落，我國半導體供應鏈持續進駐當地，更將強化當地產業版圖。鳳凰城代表人辦事處，迅速獲得當地主管機關核准，為首家於亞利桑納州開設據點的外資銀行。鳳凰城代表人辦事處主任為葉惠玲，位址設於鳳凰城北區之Deer Valley Financial Center (22601 N. 19th Ave. Suite 216, Phoenix, Arizona 85027, USA)。